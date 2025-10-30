Superluna más grande del año, pico de lluvia de meteoros Táuridas y otros eventos astronómicos de noviembre 2025

El mes de noviembre estará lleno de sorpresas magníficas para todos los amantes del cielo y de los astros. Desde la Luna Llena más grande del año, hasta varias lluvias de estrellas que iluminarán las frescas noches de otoño.

Para que no te pierdas ninguno de estos grandiosos eventos astronómicos, aquí te dejamos las fechas que deberás marcar en tu calendario de noviembre para disfrutar al máximo de los últimos fenómenos de este 2025.

La Luna Llena de noviembre se llama Luna de Castor y este año también será una Superluna. Fotos: Pexels

¿Cuándo será la Superluna de Castor 2025?

La Superluna de Castor deslumbrará en medio del paisaje el próximo 5 de noviembre a las 7:19 de la mañana (hora central de México). Aunque la luna llena dura solo un breve momento -cuando está directamente opuesta al Sol con respecto a la Tierra-, se podrá apreciar la cara de este plenilunio totalmente iluminada desde la noche de 4 y hasta el 6 de noviembre.

Según National Geographic, esta Superluna de Castor será la más grande y más brillante de todo el 2025. Se le llama "Superluna" ya que la luna llena coincide con un punto más próximo a la Tierra que lo habitual. Por lo que se puede observar hasta un 14% más grande y hasta un 30% más brillante.

Esto sucedió en octubre y volverá a ocurrir en diciembre con la última Luna llena del año.

Esta Superluna de Castor es la segunda de 3 Superlunas consecutivas para cerar el 2025. Foto: BBC

¿Cuándo es la Lluvia de Meteoros Táuridas del Sur 2025?

Este año, la Superluna de Castor no estará sola, ya que la Lluvia de Meteoros Táuridas del Sur tendrá su pico principal de actividad la noche del 4 al 5 de noviembre.

De acuerdo con el portal especializado en astronomía, Star Walk, esta lluvia de meteoros es una de las dos ramas del amplio flujo de meteoros "Táuridas". En ocasiones producen meteoros muy brillantes. Sin embargo, este año su pico de noviembre coincide con la Superluna de Castor, por lo que se recomienda posponer la búsqueda en el cielo nocturno de esta lluvia de estrellas hasta que la luz de la Superluna sea menos invasiva.

Lluvia de estrellas Táuridas 2025. Foto: Imagen generada con IA

¿Cuáles son otros fenómenos astronómicos destacados de noviembre de 2025?

Lluvia de meteoros Táuridas del Norte : 11 al 12 de noviembre.

: 11 al 12 de noviembre. Lluvia de Meteoros Leónida s: 17 al 18 de noviembre.

s: 17 al 18 de noviembre. Luna Nueva: 20 de noviembre (es el mejor momento para observar las estrellas).

