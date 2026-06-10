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La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y no hay mejor manera de vivir cada partido que acompañado de una buena carnita asada.
Ya sea para reunirte con amigos, familiares o vecinos durante los encuentros de la Copa del Mundo, contar con un asador práctico y funcional puede hacer toda la diferencia.
Si estás pensando en comprar un asador sin gastar de más, existen opciones accesibles que ofrecen buen rendimiento y espacio suficiente para preparar desde hamburguesas hasta cortes de carne.
5 asadores para disfrutar el Mundial 2026
SIGN Asador De Carbon Bbq Parrilla Premium con llantas transportadoras
Este asador es una opción atractiva para quienes buscan disfrutar de reuniones al aire libre sin realizar una gran inversión. Su diseño combina funcionalidad y practicidad, incorporando una amplia superficie de cocción que permite preparar diferentes tipos de alimentos al mismo tiempo, desde cortes de carne y hamburguesas hasta verduras y salchichas para toda la familia.
Consigue este producto a tan solo $2,347.00
HIKEO Asador de Carbón Extra Grande de 22” (55 cm) con Ruedas
El HIKEO Asador es una excelente alternativa para quienes buscan disfrutar de auténticas parrilladas al estilo tradicional. Gracias a su diámetro de 55 centímetros, ofrece una superficie de cocción amplia que permite preparar carne, hamburguesas, salchichas, verduras y otros alimentos para varias personas al mismo tiempo, convirtiéndolo en una opción ideal para reuniones familiares y encuentros con amigos.
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Consigue este producto a tan solo $1,997.00
Asador de Carbón Portátil con Ruedas
Esta es una opción práctica para quienes buscan disfrutar del sabor tradicional de la parrilla sin ocupar demasiado espacio. Su diseño compacto permite colocarlo fácilmente en patios, terrazas, jardines e incluso llevarlo a reuniones al aire libre, convirtiéndose en un aliado ideal para preparar carnes, hamburguesas, salchichas y otros alimentos durante fines de semana o eventos especiales.
Consigue este producto a tan solo $1,399.99
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Asador Parilla de Carbón Charbroil Kettleman Red
Asador Parrilla de Carbón Char-Broil Kettleman Red es una opción pensada para los amantes de las parrilladas que buscan un equipo con mayor capacidad y un diseño enfocado en optimizar el uso del carbón. Su característica forma tipo kettle, combinada con una tapa de gran tamaño, permite una distribución más uniforme del calor, favoreciendo una cocción eficiente y resultados consistentes en cada preparación.
Consigue este producto a tan solo $8,053.00
Raganet, Parrilla Asador de Carbón con Cenicero
Raganet, Parrilla Asador de Carbón con Cenicero es una alternativa funcional para quienes desean disfrutar de parrilladas caseras con mayor comodidad y limpieza. Su diseño incorpora una amplia superficie de cocción que permite preparar distintos alimentos al mismo tiempo, convirtiéndolo en una opción ideal para reuniones familiares, convivencias con amigos o para disfrutar de los partidos del Mundial 2026 acompañados de una buena carnita asada.
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Consigue este producto a tan solo $1,699.00
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