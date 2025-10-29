Los 5 disfraces familiares más virales para Halloween 2025 y dónde comprarlos

A pocos días de celebrar Halloween y Día de Muertos, millones de familias ya preparan sus atuendos para una de las tradiciones más esperadas del año. En México, el interés por los disfraces familiares crece cada octubre y los temas virales suelen estar marcados por los estrenos de cine, televisión o por fenómenos virales de redes sociales.

Así que, si este 2025 planeas salir con tus hijos por la famosa “calaverita” o simplemente quieres combinar estilos con tu familia, te compartimos los disfraces más buscados del año, inspirados en historias que unen generaciones y que están conquistando TikTok y Netflix.

K-Pop Demon Hunters

La película animada producida por Sony Pictures y estrenada en Netflix se volvió el título más visto de la plataforma con más de 236 millones de reproducciones. Su mezcla de acción, música y estética K-pop la convirtió en un fenómeno global, y sus personajes se han vuelto populares en redes por su diseño colorido y sus coreografías.

Fotos: Netflix e IG

Personajes: Rumi, Zoey, Mira

Wicked

El musical volvió a colocarse entre las tendencias gracias a su versión cinematográfica con Cynthia Erivo y Ariana Grande, que superó los 700 millones de dólares en taquilla mundial. Sus vestidos, maquillaje brillante y tonos verdes o rosados son fáciles de adaptar para disfraces familiares o de pareja.

“Cynthia y yo ¡nos sentimos flotando!”, afirma Ariana Grande. Foto: AP | Universal Pictures

Personajes: Elphaba, Glinda, Fiyero y Madame Morrible.

La Familia Addams

El éxito de la serie Wednesday de Netflix reavivó el interés por esta familia gótica. Es una de las opciones más buscadas por su sencillez y por permitir incluir a varios integrantes sin complicarse con los atuendos.

'La familia Addams' Foto : X @cartoonart/ Especial.

Personajes: Morticia, Homero (Gómez), Merlina, Pericles, Tío Lucas y Dedos.

Toy Story

Con el anuncio de una nueva entrega en desarrollo, los personajes de Pixar volvieron a dominar las búsquedas. Es una opción nostálgica y reconocible que combina bien entre adultos y niños.

Imagen: Disney+

Personajes: Woody, Buzz Lightyear, Jessie, Bo Peep, Forky y Lotso.

Malcolm el de en medio

La serie de comedia recuperó popularidad en TikTok y volvió a ser tendencia entre quienes buscan algo más casual y económico. Basta con ropa cotidiana y algunos guiños a los personajes.

Protagonizada por Frankie Muniz, la serie cumple hoy 24 años de su estreno. Foto: IMDB

Personajes: Hal, Lois, Malcolm, Reese, Dewey y Jamie.

