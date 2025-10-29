Más Información

Pedro Ferriz cancela noticiero por posible infarto: "tengo que atenderme de manera urgente"

Pedro Ferriz cancela noticiero por posible infarto: "tengo que atenderme de manera urgente"

Los 5 disfraces familiares más virales para Halloween 2025 y dónde comprarlos

Los 5 disfraces familiares más virales para Halloween 2025 y dónde comprarlos

¿Cómo desinfectar la lechuga de manera sencilla? Evita lavarla solo con agua

¿Cómo desinfectar la lechuga de manera sencilla? Evita lavarla solo con agua

¿Cómo hacer un alebrije para lucir en la ofrenda este Día de Muertos 2025?

¿Cómo hacer un alebrije para lucir en la ofrenda este Día de Muertos 2025?

Buen Fin 2025: así puedes consultar las tiendas participantes y fechas clave de los descuentos

Buen Fin 2025: así puedes consultar las tiendas participantes y fechas clave de los descuentos

A pocos días de celebrar Halloween y Día de Muertos, millones de familias ya preparan sus atuendos para una de las tradiciones más esperadas del año. En México, el interés por los familiares crece cada octubre y los temas virales suelen estar marcados por los estrenos de cine, televisión o por fenómenos virales de redes sociales.

Así que, si este 2025 planeas salir con tus hijos por la famosa “” o simplemente quieres combinar estilos con tu familia, te compartimos los disfraces más buscados del año, inspirados en historias que unen generaciones y que están conquistando TikTok y Netflix.

K-Pop Demon Hunters

La película animada producida por Sony Pictures y estrenada en Netflix se volvió el título más visto de la plataforma con más de 236 millones de reproducciones. Su mezcla de acción, música y estética K-pop la convirtió en un fenómeno global, y sus personajes se han vuelto populares en redes por su diseño colorido y sus coreografías.

Fotos: Netflix e IG
Fotos: Netflix e IG
  • Personajes: Rumi, Zoey, Mira

Wicked

El musical volvió a colocarse entre las tendencias gracias a su versión cinematográfica con Cynthia Erivo y Ariana Grande, que superó los 700 millones de dólares en taquilla mundial. Sus vestidos, maquillaje brillante y tonos verdes o rosados son fáciles de adaptar para disfraces familiares o de pareja.

“Cynthia y yo ¡nos sentimos flotando!”, afirma Ariana Grande. Foto: AP | Universal Pictures
“Cynthia y yo ¡nos sentimos flotando!”, afirma Ariana Grande. Foto: AP | Universal Pictures
  • Personajes: Elphaba, Glinda, Fiyero y Madame Morrible.

La Familia Addams

El éxito de la serie Wednesday de Netflix reavivó el interés por esta familia gótica. Es una de las opciones más buscadas por su sencillez y por permitir incluir a varios integrantes sin complicarse con los atuendos.

'La familia Addams' Foto : X @cartoonart/ Especial.
'La familia Addams' Foto : X @cartoonart/ Especial.
  • Personajes: Morticia, Homero (Gómez), Merlina, Pericles, Tío Lucas y Dedos.

Toy Story

Con el anuncio de una nueva entrega en desarrollo, los personajes de Pixar volvieron a dominar las búsquedas. Es una opción nostálgica y reconocible que combina bien entre adultos y niños.

Imagen: Disney+
Imagen: Disney+
  • Personajes: Woody, Buzz Lightyear, Jessie, Bo Peep, Forky y Lotso.

Malcolm el de en medio

La serie de comedia recuperó popularidad en TikTok y volvió a ser tendencia entre quienes buscan algo más casual y económico. Basta con ropa cotidiana y algunos guiños a los personajes.

Protagonizada por Frankie Muniz, la serie cumple hoy 24 años de su estreno. Foto: IMDB
Protagonizada por Frankie Muniz, la serie cumple hoy 24 años de su estreno. Foto: IMDB
  • Personajes: Hal, Lois, Malcolm, Reese, Dewey y Jamie.

Dónde comprar tu disfraz de Halloween con descuento

Si ya elegiste tu disfraz o estás buscando más ideas, te ofrece un en, una de las tiendas más grandes del país. Solo necesitas iniciar sesión con tu cuenta de suscriptor y aplicar el código exclusivo que aparece en la sección de .

Si aún no eres parte del , qué esperas para y obtener tu código de descuento para usarlo al momento de hacer tu compra.

Además, los miembros Plus pueden acceder a eventos especiales, promociones adicionales y contenido exclusivo. Es una buena forma de disfrutar Halloween sin gastar de más.

¡Descubre todos los beneficios que tienes como suscriptor Plus!

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]