San Lázaro avala en lo general Ley de Extorsión en México; plantea sanciones de hasta 25 años de prisión

FGR va por extradición a México de Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont; es acusado del desvío de 3 mil mdp

Ante apoyos del gobierno, HR Ratings ratifica calificación de Pemex

Harfuch se reúne con productores de limón en Apatzingán; homicidio de Bernardo Bravo no quedará impune, afirma

Diputada presenta denuncia contra Adán Augusto en Contraloría Interna del Senado; acusa defraudación fiscal y cohecho

Alcaldesa de Apatzingán contrata a grupo de narcocorridos y hasta pide canción; Ayuntamiento será sancionado

Colocan ofrenda en honor a Ximena Guzmán y José Muñoz, funcionarios de Clara Brugada asesinados hace más de 5 meses

Muere periodista en Hidalgo tras caer a un barranco; cubría las afectaciones provocadas por las lluvias

El próximo jueves 27 de noviembre, el periodista se presentará en las instalaciones de para conversar frente a suscriptores de esta casa editorial.

Durante la charla titulada “Sheinbaum y la iniciativa privada: resultados y desafíos”, Maldonado abordará el balance del gobierno de desde la perspectiva de los negocios y la economía.

El columnista analizará cómo ha evolucionado la inversión privada, los negocios y la relación entre el gobierno federal y el sector empresarial, así como los principales logros, obstáculos y tensiones en sectores clave de la economía.

El encuentro busca ofrecer una visión crítica y equilibrada, destacando tanto las oportunidades que se han abierto para la iniciativa privada como los desafíos que persisten durante el primer año del gobierno actual.

¿Quién es Mario Maldonado?

Mario Maldonado es un periodista con 15 años de carrera en el ámbito económico y de negocios. Publica su columna de lunes a viernes en EL UNIVERSAL, es conductor del programa Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio y comentarista de Foro TV.

Maldonado ha colaborado con medios como Milenio Diario, El Financiero, Bloomberg, Fortune en Español y The Washington Post. Actualmente, dirige el portal . Es autor de los libros Lozoya, el traidor y .

