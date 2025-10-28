El próximo jueves 27 de noviembre, el periodista Mario Maldonado se presentará en las instalaciones de El Gran Diario de México para conversar frente a suscriptores de esta casa editorial.

Durante la charla titulada “Sheinbaum y la iniciativa privada: resultados y desafíos”, Maldonado abordará el balance del gobierno de Claudia Sheinbaum desde la perspectiva de los negocios y la economía.

El columnista analizará cómo ha evolucionado la inversión privada, los negocios y la relación entre el gobierno federal y el sector empresarial, así como los principales logros, obstáculos y tensiones en sectores clave de la economía.

El encuentro busca ofrecer una visión crítica y equilibrada, destacando tanto las oportunidades que se han abierto para la iniciativa privada como los desafíos que persisten durante el primer año del gobierno actual.

¿Quién es Mario Maldonado?

Mario Maldonado es un periodista con 15 años de carrera en el ámbito económico y de negocios. Publica su columna de lunes a viernes en EL UNIVERSAL, es conductor del programa Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio y comentarista de Foro TV.

Maldonado ha colaborado con medios como Milenio Diario, El Financiero, Bloomberg, Fortune en Español y The Washington Post. Actualmente, dirige el portal ELCEO.com. Es autor de los libros Lozoya, el traidor y Confesiones desde el exilio: Enrique Peña Nieto.

