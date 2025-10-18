Más Información
La Carretera Federal 57, que atraviesa ocho estados de México desde Coahuila hasta la Ciudad de México, es más que una vía de transporte, es el escenario de Nómadas de la 57, un documental mexicano que muestra la vida cotidiana, los desafíos y la resiliencia de traileros a través de las carreteras del país.
¿De qué trata Nómadas de la 57?
La película, dirigida por Alberto Arnaut Estrada y José María Castro Ibarra, sigue la historia de Clara Fragoso, conocida en redes como Luz de luna clara. Tras escapar de un entorno de violencia familiar, Clara se convierte en trailera y en un referente para otras mujeres en el gremio. En 2023, la BBC la incluyó en su lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo.
Nómadas de la 57 combina la experiencia de Clara con viñetas que revelan la soledad, los riesgos y la explotación laboral que enfrentan los camioneros en México. El documental busca reconocer la labor de estos trabajadores, romper estereotipos y mostrar su historia y humanidad.
Premios y reconocimientos
Después de su paso por festivales como el Festival Internacional de Cine de Morelia, Docu Film León, Doqumenta Querétaro y DocsMX, donde ganó el premio a Mejor Documental Mexicano 2024, la película se estrenó para el público general en la Cineteca de Las Artes ubicada al sur de la ciudad de México, dentro del Centro Nacional de las Artes (CNA).
Entre los asistentes estuvieron los directores, parte del equipo de producción y la propia Clara Fragoso, así como suscriptores de EL UNIVERSAL, quienes disfrutaron del estreno y de la celebración posterior gracias a sus beneficios como suscriptores de este diario.
Dónde ver Nómadas de la 57
Este largometraje estará disponible a partir del 17 de octubre en:
- Cineteca Nacional de las Artes
- Filmoteca de la UNAM
- Algunas salas de Cinemex
- Cine Tonalá
- La Casa del Cine MX
- Cinemanía
- Foro Arteria
- Film Club Café
- Cinematógrafo de El Chopo UNAM
- Cineclub Identidad
- Centro Universitario Cultural (CUC)
- Algunas sedes de PILARES
