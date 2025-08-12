Más Información

SCJN realiza su última sesión antes del nuevo Poder Judicial en México; atienden más de 100 juicios de inconformidad

Inaugura Sheinbaum la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer; "Es tiempo de mujeres en el mundo entero", afirma

FGR apelará libertad de Israel Vallarta; "Es una obligación moral, ética y jurídica defender a las víctimas": Gertz Manero

Alianza de Medios Mx celebra protección de la Corte a columnas de opinión; "es un avance a la democracia en México", reconoce

México prohibirá importación temporal de calzado a maquiladoras; aplicará arancel de 25% a zapatos de otros países

Suman 200 viviendas afectadas por recientes lluvias en GAM y Venustiano Carranza: Myriam Urzúa; hubo "exceso de precipitación", afirma

"La mancha púrpura más grande en la historia": Segiagua; así se vio la lluvia del 10 de agosto en CDMX

Policía tablea a detenido en Chiapas; Secretaría de Seguridad Pública ya separó de su cargo al responsable

El pasado lunes 11 de agosto, 25 suscriptores de , cada uno acompañado por un invitado de su elección, vivieron una experiencia inolvidable en el preestreno de "Drácula: Una historia de amor", la más reciente adaptación del director francés .

Foto: Hugo Salvador.
Foto: Hugo Salvador.

La cita fue a las 18:00 horas en Cinépolis Miyana, ubicado en Polanco, CDMX. Los asistentes tuvieron acceso a la pasarela para desfilar y capturar el momento en fotografías para el recuerdo.

Foto: Hugo Salvador.
Foto: Hugo Salvador.

Antes de que iniciara la función, una dinámica sorpresa puso a todos a buscar debajo de sus asientos un boleto ganador para llevarse un libro de "Drácula". Los más creativos compitieron en el concurso de disfraces inspirado en el universo vampírico, donde el gran ganador se llevó una botella para celebrar y un kit de la película.

Foto:Hugo Salvador.
Foto:Hugo Salvador.

La nueva mirada de Luc Besson al clásico de Drácula

Inspirada en la novela de Bram Stoker (1897), esta reinterpretación de Luc Besson, creador de "El quinto elemento", "León: El profesional" y "DogMan", presenta el origen del príncipe Vlad, un hombre destrozado por la pérdida de su gran amor que desafía a Dios y se refugia en la oscuridad para convertirse en el vampiro inmortal.

La historia sigue a Drácula en un viaje de 400 años en busca de la reencarnación de su amada Elisabeta, en una trama que combina pasión, tragedia y eternidad.

Foto: Hugo Salvador.
Foto: Hugo Salvador.

¿Quiénes actúan en Drácula: Una historia de amor?

  • Caleb Landry Jones como el Conde Drácula.
  • Christoph Waltz interpreta al sacerdote.
  • Zoë Bleu como Elisabeta / Mina.
  • Matilda De Angelis como Maria.

¿Cómo suscribirse a EL UNIVERSAL Plus y vivir experiencias exclusivas?

Este preestreno fue posible gracias a los de EL UNIVERSAL, que ofrecen a sus miembros experiencias únicas como funciones de cine y teatro, charlas con columnistas, recorridos culturales, catas exclusivas y mucho más.

Además, como , tendrás acceso ilimitado a todo el contenido informativo y de análisis de .

Si quieres vivir momentos inolvidables, como esta velada con Drácula, y empieza a disfrutar de lo que solo EL UNIVERSAL puede ofrecerte.

Da o consulta los planes que tenemos para ti.

¡Descubre todos los beneficios que tienes como suscriptor Plus!

