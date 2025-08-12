El pasado lunes 11 de agosto, 25 suscriptores de EL UNIVERSAL, cada uno acompañado por un invitado de su elección, vivieron una experiencia inolvidable en el preestreno de "Drácula: Una historia de amor", la más reciente adaptación del director francés Luc Besson.

La cita fue a las 18:00 horas en Cinépolis Miyana, ubicado en Polanco, CDMX. Los asistentes tuvieron acceso a la pasarela para desfilar y capturar el momento en fotografías para el recuerdo.

Antes de que iniciara la función, una dinámica sorpresa puso a todos a buscar debajo de sus asientos un boleto ganador para llevarse un libro de "Drácula". Los más creativos compitieron en el concurso de disfraces inspirado en el universo vampírico, donde el gran ganador se llevó una botella para celebrar y un kit de la película.

La nueva mirada de Luc Besson al clásico de Drácula

Inspirada en la novela de Bram Stoker (1897), esta reinterpretación de Luc Besson, creador de "El quinto elemento", "León: El profesional" y "DogMan", presenta el origen del príncipe Vlad, un hombre destrozado por la pérdida de su gran amor que desafía a Dios y se refugia en la oscuridad para convertirse en el vampiro inmortal.

La historia sigue a Drácula en un viaje de 400 años en busca de la reencarnación de su amada Elisabeta, en una trama que combina pasión, tragedia y eternidad.

¿Quiénes actúan en Drácula: Una historia de amor?

Caleb Landry Jones como el Conde Drácula.

como el Conde Drácula. Christoph Waltz interpreta al sacerdote.

interpreta al sacerdote. Zoë Bleu como Elisabeta / Mina.

como Elisabeta / Mina. Matilda De Angelis como Maria.

¿Cómo suscribirse a EL UNIVERSAL Plus y vivir experiencias exclusivas?

Este preestreno fue posible gracias a los beneficios Plus de EL UNIVERSAL, que ofrecen a sus miembros experiencias únicas como funciones de cine y teatro, charlas con columnistas, recorridos culturales, catas exclusivas y mucho más.

Además, como suscriptor Plus, tendrás acceso ilimitado a todo el contenido informativo y de análisis de El Gran Diario de México.

Si quieres vivir momentos inolvidables, como esta velada con Drácula, vuélvete Plus y empieza a disfrutar de lo que solo EL UNIVERSAL puede ofrecerte.

