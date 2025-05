El pasado sábado 10 y domingo 11 de mayo, el Foro Shakespeare abrió sus puertas para recibir a los suscriptores de EL UNIVERSAL en una experiencia teatral inolvidable. Ubicado en la colonia Condesa, este foro es uno de los espacios más emblemáticos del teatro independiente en la Ciudad de México. Ha albergado más de 500 producciones desde su fundación.

Gracias a los beneficios Plus, lectores del diario asistieron a una función de una de las obras más reconocidas del dramaturgo español Federico García Lorca, en una adaptación contemporánea a cargo de Angélica Rogel.

Suscriptores de EL UNIVERSAL asistieron al Foro Shakespeare a disfrutar de "Bodas de sangre". | FOTO: Darío Luna.

El público tuvo la oportunidad de presenciar la obra, "Bodas de sangre", ambientada en el norte del México actual. Esta nueva versión reinterpreta las pasiones humanas de la puesta en escena original, pero desde una perspectiva contemporánea.

La producción, realizada en colaboración con Woo Teatro y el productor Óscar Uriel, aborda temas como el deseo, los celos y la muerte, elementos que derivan en un desenlace intenso.

El elenco estuvo conformado por Ángeles Cruz, Ana Guzmán Quintero, Miguel Tercero y Romanni Villicaña, quienes dieron vida a esta historia cargada de emoción, amor y tragedia. Con una duración de 80 minutos, la obra logra conectar con los sentimientos del público.

“He venido un par de veces a otras obras. Venir al teatro siempre es una gran experiencia”, comentó Óscar Solares, suscriptor de esta casa editorial, al finalizar la obra.

“¡Una oportunidad increíble! Gracias al periódico EL UNIVERSAL por habernos obsequiado los pases dobles”, agradeció Jesús Ríos, quien también invitó a asistir a los conversatorios que organiza este diario.

"Bodas de sangre" se presentará en el Foro Shakespeare del 9 de mayo al 29 de junio.

