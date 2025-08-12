El pasado sábado 9 de agosto, suscriptores de EL UNIVERSAL tuvieron la oportunidad de vivir una noche de teatro única con la presentación de la obra “Retorno Sofía Rosario”, protagonizada por Rosa María Bianchi y Dobrina Cristeva, en el Teatro El Galeón Abraham Oceransky, dentro del Centro Cultural del Bosque.

Esta producción narra las historias de dos mujeres que, cuatro décadas atrás, dejaron sus países de origen, Bulgaria y Argentina, para comenzar una nueva vida en México.

Dobrina Cristeva se representa a sí misma, viajando a sus recuerdos de niña y adolescente para revivir el momento en que dejó Sofía, Bulgaria, a los 8 años, y el reencuentro con un padre al que no volvió a ver.

Bianchi, por su parte, interpreta a su versión adolescente para volver a Rosario, Argentina, y reencontrarse con su hermano y su mejor amiga, a quienes dejó por la inestabilidad política de los años setenta.

Foto: Hugo Salvador.

Ambas historias, marcadas por la Guerra Fría y contextos políticos adversos, muestran la fuerza de la memoria, la familia y las raíces.

¿Dónde y cuándo ver Retorno Sofía Rosario?

Retorno Sofía Rosario se presenta en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque del 7 de agosto al 7 de septiembre.

Jueves y viernes a las 20:00 horas.

Sábados a las 19:00 horas.

Domingos a las 18:00 horas.

Foto: Hugo Salvador.

Una experiencia exclusiva para suscriptores de EL UNIVERSAL

Para esta función especial, EL UNIVERSAL ofreció 25 pases dobles a sus lectores más fieles, quienes disfrutaron de la obra y de una velada inolvidable.

Foto: Hugo Salvador.

Tras finalizar la obra, los asistentes fueron invitados a un coctel con vino y mezcal, donde convivieron con Rosa María Bianchi y Dobrina Cristeva. Hubo tiempo para charlar, tomarse fotografías, obtener autógrafos y compartir impresiones sobre la obra en un ambiente relajado y cercano.

