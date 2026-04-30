Más Información
Caso Rocha "es sólo el principio", dice Comité de Cámara de Representantes de EU; "impunidad para narcoterroristas ha terminado"
Asesinan a Homar Salas Gastélum, líder sindical electo en Culiacán; Fiscalía ya investiga el atentado
Sin pruebas “no hay nada que temer”, dice Sheinbaum a Rubén Rocha tras acusaciones de EU; sostuvieron llamada telefónica
Rubén Rocha y las acusaciones de narcotráfico en su contra; ¿qué dice el Tratado de Extradición de México y EU?
"Es el García Luna de López Obrador": Loret de Mola Con los de Casa; abordan caso de Rubén Rocha Moya
Las apariciones públicas de Andy López Beltrán y Rubén Rocha; hijo de AMLO le entregó en las manos su credencial de Morena
Infografía: Lista completa de funcionarios acusados de narcotráfico por EU; figuran Rubén Rocha y Enrique Inzunza
“Un embajador no puede tener actitud injerencista”; Sheinbaum cuestiona postura de Ronald Johnson sobre México
"No se ha aclarado lo de Chihuahua", dice Sheinbaum sobre caso de agentes de la CIA; responde a críticas por Rubén Rocha
Alcaldes y alcaldesas de Sinaloa respaldan Rubén Rocha; “ninguna imputación puede estar por encima de la ley”, sostienen
Alcaldesa de León abandona el PAN y se suma a Movimiento Ciudadano; Jorge Álvarez Máynez la perfila para liderar Guanajuato
El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EU posteó en X que el caso del Departamento de Justicia contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, "es sólo el principio".
Indicó que "desde Nicolás Maduro hasta Rubén Rocha Moya, si estás implicado en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, te haremos rendir cuentas". Agregó que "los días de impunidad para los narcoterroristas han terminado".
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum reaccionó el jueves con firmeza a la acusación por narcotráfico de Estados Unidos contra el gobernador oficialista del estado de Sinaloa y afirmó que dejará en manos de la Fiscalía General la decisión sobre cómo proceder en el controversial caso que ha desatado nuevas tensiones con Washington.
Lee también FGR: extradición para Rocha Moya, sólo si hay pruebas de cargos
Sheinbaum pide “pruebas contundentes e irrefutables” en caso Rocha Moya
En su conferencia matutina Sheinbaum indicó que si la Fiscalía General recibe “pruebas contundentes e irrefutables” o si en su investigación encuentra elementos constitutivos de un delito “deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción” para tramitar la detención y extradición del gobernador y de otros nueve funcionarios mexicanos.
Pero seguidamente advirtió que “si no existen pruebas claras es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”.
“Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”, afirmó la mandataria.
Lee también Los Chapitos, clave en elección de gobernador Rocha Moya
El proceso iniciado en Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya —el funcionario de mayor rango entre los acusados— por presuntos vínculos con el narcotráfico ha desatado nuevas fricciones entre México y la administración de Donald Trump. *Con información de AP
"Es el García Luna de López Obrador": Loret de Mola Con los de Casa; abordan caso de Rubén Rocha Moya
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]