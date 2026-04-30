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El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EU posteó en X que el caso del contra el gobernador de Sinaloa, , "es sólo el principio".

Indicó que "desde Nicolás Maduro hasta Rubén , si estás implicado en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, te haremos rendir cuentas". Agregó que "los días de impunidad para los narcoterroristas han terminado".

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum reaccionó el jueves con firmeza a la acusación por de Estados Unidos contra el gobernador oficialista del estado de Sinaloa y afirmó que dejará en manos de la Fiscalía General la decisión sobre cómo proceder en el controversial caso que ha desatado nuevas tensiones con Washington.

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En su conferencia matutina Sheinbaum indicó que si la Fiscalía General recibe “” o si en su investigación encuentra elementos constitutivos de un delito “deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción” para tramitar la detención y extradición del gobernador y de otros nueve funcionarios mexicanos.

Pero seguidamente advirtió que “si no existen pruebas claras es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”.

“Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”, afirmó la mandataria.

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El proceso iniciado en Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya —el funcionario de mayor rango entre los acusados— por presuntos vínculos con el narcotráfico ha desatado nuevas fricciones entre México y la administración de Donald Trump. *Con información de AP

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