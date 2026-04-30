Caso de Rubén Rocha Moya desata ola de reacciones; así acapara portadas y cartones de la prensa nacional

El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer cargos en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otras nueve personas, por presuntos delitos vinculados al tráfico de drogas y al uso de armas.

Aunado a ello, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que ayer se recibieron solicitudes de extradición de diversas personas por parte del gobierno de Donald Trump.

Por lo anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que “si no hay nada, no hay nada que temer”, pues “tiene que haber pruebas”.

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“Si no hay nada, no hay nada que temer, nada. Tiene que haber pruebas. Pónganse ustedes un ciudadano que no tenga un cargo de elección popular, una detención sin pruebas, pues no, ¿verdad? Es lo mismo para un gobernador que en todo caso, primero tendría que haber una desafuero si es que se llegara a encontrar que hay alguna prueba en contra de, todo bajo el Estado de Derecho”, indicó la Mandataria.

Rubén Rocha Moya desata ola de reacciones de la prensa nacional

El caso del gobernador ha detonado una intensa ola de reacciones en el ámbito político y mediático, colocándolo en el centro de la conversación pública.

El tema ha escalado rápidamente hasta dominar las portadas de los principales diarios del país y convertirse en materia prima de cartones editoriales, donde el humor y la sátira reflejan la magnitud del impacto y la controversia que rodea al gobernador.

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Entre las portadas de la prensa destaca la de EL UNIVERSAL, donde muestra una imagen del gobernador de Sinaloa, con el título: “EU PIDE CAPTURA”.

Asimismo, enlista a los demás funcionarios señalados por el Departamento de Justicia.

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Como segunda portada se encuentra EL GRÁFICO, utilizando, fiel a su estilo, el juego de palabras: “¡MORENARCO!”, se lee en el encabezado.

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En tanto, Milenio se sumó a las reacciones, mostrando como nota principal de su portada el siguiente título: “México batea extradición de Rocha… pero le abre carpeta”.

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Por su parte, El Financiero dio a conocer su portada, ilustrada con una imagen del gobernador: “Acusa EU a Rocha Moya de tener nexos con narco”.

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En ese sentido, el periódico Reforma pone como nota principal la petición del gobierno de Estados Unidos: “Exige EU entregar a Rocha por narco”.

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Así, La Jornada expuso su nota principal, colocando la respuesta de la Fiscalía General de la República (FGR). “Acusa EU a Rocha de ligas con el cártel; no hay evidencia: SRE y FGR”.

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Finalmente, El Economista destaca los cargos presentados por Estados Unidos contra Rocha Moya y otras 9 personas.

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De igual manera, moneros de la prensa presentaron sus diferentes cartones.

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El primero, titulado “El camino morenista ” y realizado por el monero Kemchs, de EL UNIVERSAL, muestra a Rocha Moya de brazos cruzados. A su lado, un personaje más pequeño, con sombrero y apariencia sencilla, levanta la mano mientras habla.

En los globos de diálogo se observa un contraste irónico: el personaje pequeño dice “Es antipatriota tener relación con la CIA”, mientras que el gobernador responde que “es mejor relacionarnos con la delincuen-CIA”.

En el segundo cartón, titulado: “Rescate de emergen-CIA”, compartido por Waldo, de El Gran Diario de México, aparece un personaje musculoso vestido con un traje similar al de un superhéroe, con los colores y símbolos asociados a Estados Unidos (incluyendo un sombrero con estrellas y franjas). Su expresión es confiada y dominante.

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Con un brazo sostiene a la que parece ser la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, con apariencia infantil que porta una gorra con las siglas “CIA”, sonriente y con actitud afectuosa; alrededor de ellos hay corazones, lo que sugiere cercanía o complicidad. En la otra mano, el personaje principal muestra un cartel tipo “se busca” (“SE BUSCA”), donde aparece el retrato del gobernador sinaloense.

Por su parte, el monero Rapé, de Milenio, compartió un cartón titulado: “Intervencionismo ”, donde se ve una caricatura del embajador de EU en México, Ronald Johnson, dentro de un tanque militar de color verde con un emblema que remite a Estados Unidos. Del cañón del tanque sobresale un brazo alargado que sostiene una hoja con la frase: “Rubén Rocha es narco”.

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El cuarto cartón, titulado: “Pos, qué le deben...? ”, hecho por el monero Chavo del Toro, de El Economista, muestra una caricatura de Rocha Moya, representado con rasgos exagerados: cabeza grande, cuerpo pequeño y una expresión firme mientras levanta el dedo índice, como si estuviera haciendo una aclaración o enfatizando un punto.

Viste una camisa verde con motivos blancos y la palabra “Sinaloa” en el pecho, dejando ver parte del abdomen, lo que añade un tono humorístico a la ilustración. Sobre él aparece la estructura de un espectacular vacío, mientras que el personaje dice: “Bueno, pero acuérdate que te conseguí espectaculares”.

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Finalmente, en el cartón del monero Jabaz, de Milenio, muestra un fotomontaje de tono satírico ambientado en un restaurante. En el centro aparece Rubén Rocha sentado frente a una mesa con comida, velas y botellas, con gesto serio y algo incómodo.

A su alrededor hay tres músicos vestidos de traje, tipo trío romántico, tocando guitarras. Sus rostros han sido sustituidos por los excapos “El Mayo” Zambada, Ovidio Guzmán y Joaquín Guzmán López.

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