Más Información
Rubén Rocha Moya y su respuesta sobre "El Mayo" Zambada; así recuerdan la entrevista que vuelve a ser tendencia
31 Minutos en el Zócalo: tips para disfrutar el concierto GRATIS por el Día del Niño; celebra junto a los pequeños
¿Quién es Óscar Espinoza, 'Baby Face', de La Marraniza?; influencer regiomontano es hospitalizado de emergencia
El Zócalo capitalino se llenará de nostalgia el próximo jueves 30 de abril con el concierto gratis de 31 Minutos, para celebrar el Día del Niño al ritmo de los éxitos que continúan formando parte de las infancias mexicanas.
Si deseas asistir con tus pequeños a este concierto masivo, a continuación te daremos algunos consejos para disfrutar de la experiencia sin preocupaciones y protegerte del calor.
Leer también: Embajada de Japón en México lanza beca para estudiar posgrado en Japón; conoce los requisitos
Tips para disfrutar el concierto 31 Minutos en el Zócalo
- Llega con anticipación: El concierto de la agrupación chilena está programado para dar inicio en punto de las 19:00 pm, así que para tener un buen lugar y evitar aglomeraciones, se recomienda llegar de 3 a 4 horas antes.
- Protégete del calor: Si llegas temprano, no olvides usar protector solar, llevar gorra y botella de agua para evitar una deshidratación.
- Usa ropa cómoda: Ante la onda de calor en la ciudad, otra recomendación importante es asistir con ropa y calzado cómodo para estar varias horas de pie.
- Objetos prohibidos: Evita asistir con mochilas voluminosas, objetos punzocortantes y bebidas alcohólicas.
- Al tratarse de un evento infantil, prioriza su comodidad y los lugares con mejor visibilidad para los pequeños.
También te interesará:
Sarampión en México: ¿cuáles son los principales síntomas de la enfermedad?; conoce el tratamiento eficaz
VIDEO: cubano en México reacciona a tiendas 3B; “esto en mi país sería un lujo”
¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026
Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dcs
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]