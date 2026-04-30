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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró este jueves 30 de abril la Utopía Ceylán, en Azcapotzalco —la segunda de 100 a las que se comprometió—, que cuenta con distintos servicios gratuitos, entre ellos una escuela de robótica.
Tras hacer un recorrido por el predio lineal de casi 30 mil metros cuadrados, la mandataria capitalina resaltó que esta Utopía cuenta con 50 espacios con distintos servicios, que van desde lavandería, comedor público y tortillería con maíz nativo, hasta pista de patinaje y espacios para practicar deporte.
“Hoy venimos a inaugurar la Utopía de Azcapotzalco en tierras chintololas, esta Utopía tiene 30 mil metros cuadrados, de espacios destinados al bienestar”, dijo.
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En el marco del Día del Niño y la Niña, destacó que uno de los objetivos de las Utopías es que puedan contar con las 46 disciplinas que se califican en las Olimpiadas, para que desde la infancia, puedan acudir a practicar y aprender cualquier deporte.
El espacio beneficiará a alrededor de 53 mil 900 habitantes de las colonias Euzkadi, las Salinas, Pro Hogar II, entre otras de los alrededores.
Luego del corte de listón, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, destacó que la Utopía cuenta con una alberca semiolímpica con medidas profesionales, así como dos canchas de futbol, dos de squash y un gimnasio.
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“El 50% del espacio público se destinó para el deporte”, precisó el secretario, al detallar que también cuenta con pista de patinaje y de tartan.
Además, hay un Centro y Desarrollo de Cuidado Infantil, espacio de atención para adultos mayores, espacio de salud dirigido a las mujeres, temazcal, entre otros servicios, como parte del Sistema Público de cuidados y de la estrategia de la administración capitalina para tener una ciudad “de los quince minutos” con acceso a servicios a unos pasos de los hogares.
En su oportunidad, la alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Nuñez, destacó que los edificios que conforman esta Utopía permitirán dar acceso al deporte, la cultura y otras disciplinas a niños y jóvenes de la demarcación.
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