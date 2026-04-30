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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó un curioso momento al ponerse a bailar con un robot humanoide de tecnología china, durante la inauguración de la Utopía Ceylán, en Azcapotzalco, donde se encuentra la escuela de robótica.
Acompañada de la cantante mexicana Lila Downs y miembros de su gabinete, la mandataria visitó las instalaciones de “Robotopia”, “proyecto ancla” de esta Utopía.
Al ingresar al punto, la mandataria fue recibida con el saludo de un robot mexicano de la empresa Laidetec.
En el lugar también la recibió un robot humanoide de tecnología china, que tras mostrar algunos de sus mejores pasos, se acercó a la mandataria para bailar con ella.
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