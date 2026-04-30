Un juez de control vinculó a proceso a Ronny “N”, señalado como presunto líder de un grupo delictivo dedicado al engaño conocido como “La Patrona”, por el delito de robo a casa habitación.

Además, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), el 26 de octubre de 2025, una persona llamó a un domicilio y se hizo pasar por empleado de un hospital. Dijo a la trabajadora del hogar que su jefa tenía una deuda relacionada con una póliza médica y la convenció de reunir dinero y varios objetos de valor.

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La mujer entregó el dinero y los objetos a conductores de taxis por aplicación que acudieron al domicilio a recogerlos.

La FGJ determinó a través de las diligencias y el seguimiento de las cámaras de vigilancia que uno de los taxis se dirigió al domicilio de Ronny.

Con los datos de prueba, un agente del Ministerio Público solicitó a un juez una orden de aprehensión, la cual fue otorgada.

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Fue así que, el 19 de abril de 2026, agentes de la Policía de Investigación ejecutaron la orden en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde Ronny permanece en prisión preventiva por otro proceso penal por delitos contra la salud y portación de arma de fuego.

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