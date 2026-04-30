Dos hombres, ligados a la Anti Unión, fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) luego de ser señalados como presuntos responsables de una agresión a balazos contra un joven en calles de la colonia Morelos, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Durante el operativo también fueron asegurados aproximadamente 80 kilogramos de aparente marihuana y un arma de fuego corta.

La agresión ocurrió en el cruce de Pintores y Carpintería, donde un hombre de 24 años resultó lesionado por disparos de arma de fuego.

Tras el ataque, familiares de la víctima lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

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De acuerdo con el reporte oficial, operadores del C2 Norte dieron seguimiento en tiempo real a la ruta de escape de los presuntos responsables mediante las cámaras de videovigilancia.

El monitoreo permitió ubicar a los sospechosos cuando ingresaron a una unidad habitacional localizada en calles de la misma colonia.

Policías que acudieron al sitio interceptaron a los dos hombres en un área común del inmueble.

Durante una revisión preventiva les fue encontrada una pistola corta con cargador y dos cartuchos útiles.

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En el lugar también fueron localizados dos costales, siete bolsas de plástico y tres vitroleros que contenían hierba verde con características similares a la marihuana, con un peso aproximado de 80 kilogramos.

Los detenidos fueron identificados como Israel Aldair “N”, de 22 años,

Detienen a dos presuntos agresores tras ataque armado en la Morelos; aseguran droga y un arma. Foto: Especial

y Roberto “N”, de 17 años, quienes fueron informados de sus derechos y posteriormente trasladados ante el agente del Ministerio Público junto con lo asegurado.

Las autoridades capitalinas informaron que, de acuerdo con las primeras investigaciones, ambos estarían relacionados con La AntiUnión un grupo delictivo dedicado al narcomenudeo, homicidio, robo y extorsión en las zonas centro y norte de la Ciudad de México

Además, se estableció que el detenido de 22 años cuenta con un ingreso previo al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en 2024 por delitos contra la salud, así como una presentación ante el Ministerio Público en 2018 por robo a transeúnte.

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