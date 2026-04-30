Tres hombres y una mujer fueron capturados en calles de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, por su presunta participación en el asesinato de una familia dentro de su casa en la colonia Nueva Santa María, alcaldía Azcapotzalco, perpetrado el pasado 28 de abril. Entre los detenidos está Emiliano “N”, de 20 años, señalado como el presunto autor material del multihomicidio.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que los detenidos forman parte de una célula delictiva dedicada al robo y despojo de predios, así como al narcomenudeo, cuya zona de operaciones está en el Estado de México y las zonas limítrofes con la Ciudad de México, además de que uno de los sospechosos habría sostenido una relación sentimental con una de las mujeres asesinadas, lo cual pudo ser usado para robar o forzar el despojo de alguna propiedad.

La captura de las cuatro personas, tres de ellos hermanos, fue realizada por personal de la SSC, en colaboración con la Policía Municipal de Atizapán, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, así como instancias del gabinete de seguridad del gobierno de México. En el operativo, dos policías municipales resultaron lesionados, por lo que fueron trasladados para su atención médica. Ambos se encuentran fuera de peligro.

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Seguimiento

Luego de tomar conocimiento de los hechos, policías realizaron trabajos de investigación y análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona del multihomicidio.

En las pesquisas, personal del Centro de Comando y Control (C2) Poniente ubicó una de las dos camionetas robadas de la casa donde se encontró a las víctimas.

Fuente: Elaboración propia

Monitoristas del C5 de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) dieron seguimiento al vehículo que circulaba por Avenida de los Maestros, colonia Francisco Villa, del municipio de Tlalnepantla de Baz, con dirección a Atizapán de Zaragoza, por lo que se montó un cerco virtual y un despliegue operativo en tiempo real con personal de la SSC y de la Policía Municipal de Atizapán.

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El vehículo con placas de Morelos fue interceptado en la esquina de Calzada de los Jinetes y Avenida Parque de los Pájaros, en dicho municipio. Ahí fueron detenidos María “N”, de 24 años; José María “N”, de 21 años; y Francisco Javier “N”, de 36 años, a quienes se les halló un arma de fuego abastecida, un segundo cargador con varios cartuchos útiles y 95 dosis de droga, así como diversos objetos y bolsas que habrían sido robados del domicilio en Azcapotzalco.

El segundo vehículo robado fue ubicado en el estacionamiento de un hotel en la Avenida Jorge Jiménez Cantú, colonia Lomas del Valle Escondido, en Ciudad López Mateos, del mismo municipio.

El tripulante de la camioneta, con placas de San Luis Potosí, Emiliano “N” de 20 años, disparó contra los uniformados, quienes repelieron la agresión e hirieron al joven, señalado como autor material del multihomicidio, por lo que fue llevado a un hospital, bajo custodia policial, para su atención.

Cabe señalar que de los detenidos, Emiliano, María y José María, son hermanos.

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Los hechos

El hallazgo de las víctimas ocurrió la tarde del pasado 28 de abril, cuando familiares acudieron al domicilio tras perder contacto con ellos, y encontraron los cuerpos al interior de la casa. En el lugar fueron localizados sin vida un hombre y una mujer de 47 años y dos menores de 17 y 12 años de edad.

Las primeras diligencias establecieron que las cuatro víctimas presentaban lesiones producidas con arma punzocortante. En el caso del padre de familia, peritos documentaron que tenía incrustado un cuchillo en la espalda sujetando una cartulina con un mensaje atribuido a un grupo delictivo, en el que se hacía referencia a una supuesta deuda.

Ayer, algunos familiares de las víctimas realizaron guardias a la espera de que la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) colocara sellos en el inmueble.

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“Están esperando a que vengan de la fiscalía para que pongan los sellos, se han estado turnando, viene uno, se va y llega otro”, aseguró la oficial en el sitio.

Con información de Juan Carlos Williams.

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