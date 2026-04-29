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Un día después del multihomicidio registrado en la casa marcada con el número 146 de la calle Guanábana, en la colonia Nueva Santa María, Azcapotzalco, algunos familiares de las víctimas realizan guardias en espera de que la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) coloque sellos en el inmueble.
"Están esperando a que vengan de la Fiscalía para que pongan los sellos, se han estado turnando, viene uno, se va y llega otro", aseguró la oficial a cargo de resguardar el inmueble, donde la tarde del martes 28 de abril fueron encontradas cuatro personas sin vida.
Una mujer de la tercera edad, quien sería la dueña del inmueble, salió del primer nivel de la casa al mediodía de este miércoles y pidió no ser fotografiada ni hablar con algún medio de comunicación.
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En el zaguán que da a la calle se colocaron algunas mantas que impiden la visión al interior.
Al exterior, vecinos colocaron tres veladoras, a un costado de la entrada.
Una mujer policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), apoyada de una patrulla, vigila el lugar.
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Por otro lado, trabajadores de la calle donde se registró el asesinato de una familia, en la colonia Nueva Santa María, reconocieron a uno de los detenidos por este crimen como quien visitaba la casa en diversas ocasiones.
"Sí es él, supongo es el novio de una de las hijas, se le veía seguido por acá", aseguró el trabajador de limpia, Aurelio, que durante varios años pasó a recoger la basura en la casa donde se registró el crimen, al ver la fotografía de los detenidos acusados de este delito.
El empleado de un restaurante cercano dijo que el presunto responsable, Emiliano "N", era visto de manera constante en el domicilio.
"Aquí andaba, ya hasta movía las camionetas".
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