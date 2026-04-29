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Este martes, se realizó un desalojo en un edificio habitacional de la colonia Narvarte Poniente, en la alcaldía Benito Juárez, tras la denuncia de una invasión del inmueble.

De acuerdo con los primeros reportes, el propietario del predio presentó una denuncia por una presunta invasión del inmueble, por lo que un juez emitió una orden para recuperar la posesión de la propiedad. En cumplimiento de ese mandato, elementos de seguridad acudieron al lugar para retirar a las personas que habitaban en los departamentos.

Durante varias horas, policías capitalinos resguardaron la zona mientras personal de distintas dependencias supervisó la diligencia.

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Algunos de los ocupantes permanecieron sobre la banqueta con maletas, bolsas y pertenencias, en espera de conocer cuál será su situación legal y si podrán recuperar parte de sus bienes.

Tras concluir la intervención, las autoridades colocaron sellos de aseguramiento en el edificio, que quedó bajo resguardo del gobierno capitalino mientras continúan las investigaciones correspondientes.

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