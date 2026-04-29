Una mujer de aproximadamente 65 años perdió la vida la mañana de este miércoles al interior de un inmueble ubicado en la zona de Rinconada de Jesús, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, luego de caer desde un primer piso hacia el área del sótano mientras realizaba labores de limpieza.

De acuerdo con los primeros reportes, la adulta mayor se encontraba aseando el inmueble cuando, por causas que aún son investigadas, se precipitó varios metros hasta el nivel inferior. Tras la caída, quedó inconsciente y con una lesión visible en la cabeza, lo que provocó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia y elementos de seguridad del sector.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), a bordo de la unidad Móvil 16, acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria. Sin embargo, al realizar la valoración médica confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales, por lo que se notificó el deceso en el lugar.

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Policías capitalinos resguardaron la zona para facilitar las diligencias correspondientes, mientras el cuerpo fue cubierto con una sábana blanca en espera del arribo de personal ministerial.

Posteriormente, peritos de la Fiscalía capitalina acudieron al inmueble para llevar a cabo el procesamiento de la escena y recabar indicios que permitan esclarecer cómo ocurrió el accidente.

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