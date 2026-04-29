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Un hombre fue detenido por policías capitalinos luego de ser señalado como el presunto responsable de atacar con un objeto punzocortante a otro ciudadano, durante una riña registrada en inmediaciones de la avenida Hidalgo y Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc.
Los hechos ocurrieron este miércoles, cuando elementos de tránsito que realizaban labores de vialidad en la zona fueron alertados por un hombre herido, quien presentaba lesiones visibles en el pecho.
De acuerdo con el testimonio de la víctima, la agresión ocurrió momentos antes detrás de un templo ubicado en esa zona del Centro, donde varios sujetos lo habrían interceptado tras una discusión.
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Mientras los oficiales solicitaron apoyo médico, una mujer que presenció parte de los hechos aportó las características físicas de uno de los presuntos responsables, lo que permitió desplegar un operativo de búsqueda en calles cercanas.
Minutos después, en el cruce de Guerrero y avenida México-Tenochtitlán, en la colonia Guerrero, los uniformados localizaron a un joven de 28 años que coincidía con la descripción proporcionada y que además fue reconocido por la testigo en el lugar.
El sospechoso fue asegurado por los policías y trasladado ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación legal conforme avancen las investigaciones.
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Paramédicos de Protección Civil atendieron al lesionado, un hombre de aproximadamente 40 años, quien presentaba heridas punzocortantes en el pecho y cuello. Debido a la gravedad de las lesiones, fue llevado de emergencia al Hospital Rubén Leñero para recibir atención especializada.
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