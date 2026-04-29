Naucalpan, Méx.- Rechaza el presidente de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, que el parque de San José Río Hondo vaya a ser utilizado para la construcción de nuevas viviendas.
Tras el enfrentamiento entre elementos de la Guardia Municipal y habitantes de Río Hondo, quienes se opusieron a la rehabilitación del parque, y que dejó un saldo de ocho personas detenidas, el alcalde sostuvo que “de ninguna manera se va a utilizar el parque de San José Río Hondo para desarrollos inmobiliarios”.
Gobienro municipal busca rehabilitar el parque
El proyecto de rehabilitación, dijo, “vamos a destinarlo para hacer un mejor parque, porque para nuestros vecinos lo mejor, merecen lo mejor y va a ser un parque que va a contar con humedales, trotapista, espacios para niños y adultos mayores”.
Precisó que “contará con diversos espacios para hacer distintos tipos de activación física, distintos tipos de cancha, un parque para toda la familia en lugar de un terreno baldío que hoy existe”.
De acuerdo con el Gobierno municipal, las autorizaciones de desarrollos inmobiliarios existentes en la zona fueron otorgadas en administraciones anteriores.
“Esta administración no ha autorizado absolutamente ningún permiso para este tipo de construcciones y, en particular, este predio no será destinado a ningún tipo de desarrollo inmobiliario”, puntualizaron a través de un comunicado.
Finalmente, autoridades informaron que se abrirá una revisión sobre la actuación de algunos elementos. Advirtieron que cualquier conducta que incumpla los protocolos institucionales o vulnere los derechos humanos será sancionada conforme a la normatividad vigente.
LL
