La presidenta del PAN en la CDMX, Luisa Gutiérrez, condenó el multihomicidio en la colonia Nueva Santa Maria, en Azcapotzalco, exigió justicia para esta familia que presuntamente fue asesinada por negarse a pagar un cobro de piso, y pidió reforzar el combate a la extorsión.

“Acción Nacional alza la voz por las familias que en este momento tienen miedo a que atenten en su contra por el cobro de un derecho de piso. Es inadmisible que el crimen pueda cobrar su propio impuesto y ejecute a familias enteras por no acceder a las presiones. En este caso estamos hablando de una pareja que no superaba los 50 años y dos niñas menores de edad que tenían toda una vida por delante”, lamentó.

La panista agregó que, en reiteradas ocasiones, su partido ha expresado su postura ante la “ineptitud” del Gobierno capitalino para combatir el delito de extorsión, mismo termina en homicidios cuando no se cede a las presiones.

Lee también Multihomicidio en Azcapotzalco: uno de los cuatro detenidos sería el presunto autor material; agredió a policías antes de ser detenido

“No podemos quedarnos callados. Exigimos a las autoridades que se encuentre a todos los culpables, que haya justicia y se garantice la no repetición. El nivel de violencia que vive la Ciudad de México ya es intolerable”, alertó.

Luisa Gutiérrez recordó que de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con datos de febrero de este año, en la capital del país las extorsiones crecieron en 38%, aunque la cifra negra que no se denuncia impide saber realmente cuántas extorsiones se llevan a cabo.

La panista asumió que tal vez esta extorsión ya había sido denunciada a las autoridades, “pero como siempre, el Gobierno y la autoridad llegan tarde o de plano nunca llegaron. Ya estamos cansados de oír que se abrirá una carpeta de investigación sin que pase nada, sin que haya responsabilidades ni justicia”.

Lee también Multihomicidio en Azcapotzalco: qué se sabe del caso; víctimas, mensaje y detenciones

Ayer se reportó el asesinato de cuatro integrantes de una familia en calles de la colonia Nueva Santa Maria. Este día se detuvo a cuatro implicados en este caso, uno de ellos presumiblemente fue el autor material del multihomicidio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL