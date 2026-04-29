Este jueves fueron detenidos tres hombres y una mujer presuntamente relacionados con el homicidio de dos adultos y dos menores de edad, integrantes de una familia, al interior de una vivienda en la calle Guanábana, esquina con Begonia, en la colonia Nueva Santa María, en la alcaldía Azcapotzalco.

Los detenidos también están relacionados con el robo de dos camionetas y diversos objetos de valor.

En EL UNIVERSAL te presentamos las claves de este multihomicidio que ha causado consternación entre los habitantes de la zona.

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Las víctimas

Las víctimas fueron identificadas como un hombre y una mujer de aproximadamente 47 años, así como dos menores de 16 y 12 años, quienes habitaban la planta baja del inmueble. Sus cuerpos fueron localizados con aparentes heridas provocadas por arma blanca.

De acuerdo con primeros reportes policiales, en la espalda del hombre fue localizada una cartulina clavada junto al arma blanca, con un mensaje que, según versiones preliminares, hacía referencia a un presunto adeudo el cual estaba firmado presuntamente por La Unión.

La familia tenía alrededor de cinco años viviendo en la planta baja del inmueble.

Una familia integrada por dos adultos y dos menores de edad fue encontrada sin vida al interior de una vivienda ubicada en la alcaldía Azcapotzalco. Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL

Autoridades inician investigación por homicidio

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio tras el hallazgo de cuatro personas sin vida al interior de un domicilio en la alcaldía Azcapotzalco.

En el sitio, personal ministerial, peritos y agentes de la Policía de Investigación realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar el móvil del crimen.

Además, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México realizaron entrevistas ciudadanas y el análisis de cámaras de videovigilancia en la zona.

Vecinos reportaron gritos y una discusión

Vecinos de la zona señalaron que durante la madrugada, alrededor de las 2:00 horas, se escucharon gritos y una fuerte discusión al interior del domicilio.

Ante la situación, realizaron llamadas de emergencia; sin embargo, acusaron que no hubo una respuesta inmediata.

“Se oían gritos muy fuertes, como si estuvieran peleando. Algunos vecinos marcamos, pero nunca llegó ninguna patrulla en ese momento”, relató un residente que pidió mantener el anonimato.

Otro habitante de la zona aseguró que la familia era conocida en la colonia por operar una farmacia. “Eran tranquilos, no se metían con nadie. Sí tenían su negocio aquí cerca, por eso sorprende todo esto”, comentó.

“Es algo que nunca había pasado aquí, estamos muy consternados. Nadie esperaba una tragedia así”, expresó otro vecino.

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