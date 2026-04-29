Tres hombres y una mujer fueron detenidos por su posible participación en el homicidio de cuatro personas al interior de una vivienda en la alcaldía Azcapotzalco, así como en el robo de dos camionetas y diversos objetos de valor.

Las detenciones fueron resultado de trabajos de investigación realizados por efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en coordinación con policías municipales de Atizapán de Zaragoza, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, así como instancias del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Tras tomar conocimiento de los hechos, los oficiales capitalinos realizaron labores de inteligencia y análisis de cámaras de videovigilancia. Fue así como personal del Centro de Comando y Control (C2) Poniente identificó una de las camionetas robadas, con placas del estado de Morelos, que se dirigía hacia territorio mexiquense.

Con apoyo del C5 del Estado de México, se dio seguimiento al vehículo cuando circulaba sobre avenida De los Maestros, en Tlalnepantla, rumbo a Atizapán de Zaragoza, por lo que se implementó un cerco virtual y un despliegue operativo en tiempo real.

Detienen a cuatro y aseguran armas, droga y vehículos robados

La unidad fue interceptada en la calzada De los Jinetes y avenida Parque de los Pájaros, donde fueron detenidos sus tripulantes: una mujer de 24 años y dos hombres de 21 y 36 años. Durante la revisión preventiva, se les aseguró un arma de fuego corta con cartuchos útiles, un cargador adicional, un silenciador y 95 dosis de aparente marihuana y cocaína.

En el interior de la camioneta también se localizaron bolsas con diversos objetos de valor que presuntamente fueron robados del inmueble en Azcapotzalco.

En seguimiento a las investigaciones, las autoridades localizaron una segunda camioneta robada en el estacionamiento de un hotel ubicado en avenida Jorge Jiménez Cantú, en la colonia Lomas del Valle Escondido, en Atizapán.

En ese punto, el conductor del vehículo disparó contra los elementos policiales, quienes repelieron la agresión. El sujeto, de 20 años, resultó lesionado y fue trasladado bajo custodia a un hospital, donde recibe atención médica. En el lugar se aseguró otro arma de fuego.

Detenidos son puestos a disposición del Ministerio Público

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Asuntos Especiales del Estado de México, con sede en Toluca, instancia que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones en coordinación con autoridades de la Ciudad de México.

La SSC destacó que estas acciones son resultado de la coordinación interinstitucional y del fortalecimiento de la estrategia de seguridad metropolitana entre la capital del país y el Estado de México.

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