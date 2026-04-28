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La inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio tras el hallazgo de ubicado en la colonia Nueva Santa María, en la alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo con la , las víctimas son dos personas adultas y dos menores de edad, quienes presentaban . Los cuerpos fueron localizados dentro de una vivienda situada en la calle Guanábana, donde durante la madrugada vecinos reportaron haber escuchado gritos y una discusión.

vecinos reportaron haber escuchado gritos y una discusión. Foto: Valente Rosas/ EL UNIVERSAL.
vecinos reportaron haber escuchado gritos y una discusión. Foto: Valente Rosas/ EL UNIVERSAL.

“Se escucharon ruidos muy fuertes desde la noche, pero no imaginamos que se trataba de una tragedia así”, relató un vecino que pidió mantener su identidad en reserva.

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Horas después, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México acudieron al inmueble junto con paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron que las cuatro personas ya no contaban con signos vitales.

De acuerdo con la autoridad ministerial, las víctimas son dos personas adultas y dos menores de edad.| Foto: Valente Rosas/ EL UNIVERSAL
De acuerdo con la autoridad ministerial, las víctimas son dos personas adultas y dos menores de edad.| Foto: Valente Rosas/ EL UNIVERSAL

En el sitio, personal ministerial, peritos y agentes de la Policía de Investigación realizan las diligencias correspondientes para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar el móvil del crimen.

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Las víctimas presentaban lesiones producidas por un objeto punzocortante| Foto: Valente Rosas/ EL UNIVERSAL
Las víctimas presentaban lesiones producidas por un objeto punzocortante| Foto: Valente Rosas/ EL UNIVERSAL

“La familia era conocida en la zona y esto nos tiene muy consternados”, expresó otro habitante de la colonia.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que continuará dando seguimiento al caso conforme avancen las investigaciones.

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JACL/cr

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