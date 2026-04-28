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Naucalpan, Méx.- Ocho personas detenidas dejó un enfrentamiento entre habitantes de y autoridades municipales, derivado de la a la intervención del parque denominado “Fábrica de Sueños”.

De acuerdo con el , el proyecto contempla la creación de espacios culturales y áreas deportivas, con un impacto estimado en beneficio de más de 38 mil personas.

Sin embargo, vecinos inconformes señalaron que la obra implicaría la desaparición de una cancha de béisbol y otra de fútbol. Además, expresaron su preocupación ante la posibilidad de que el proyecto abra paso a la construcción de desarrollos habitacionales en la zona.

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Los hechos ocurrieron durante el banderazo de inicio de las obras, cuando habitantes acudieron para manifestar su rechazo.

Según denunciaron los vecinos, elementos de seguridad pública intervinieron de manera violenta para contener la protesta.

Por su parte, autoridades municipales informaron que las detenciones se realizaron conforme a derecho por alteración del orden público y aseguraron que los policías actuaron en respuesta a agresiones.

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vr/cr

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