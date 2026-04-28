La alcaldía Benito Juárez informó que, en coordinación con la Secretaria de Seguridad Ciudadana, realizó un operativo de retiro de vehículos en estado de abandono en las colonias Letrán Valle, Álamos y Niños Héroes de Chapultepec.

Desde 2025 a la fecha se han retirado mil 600 vehículos y tan sólo en los últimos cuatro meses se han recolectado 100 toneladas de material destinado a chatarrización, lo que ha permitido liberar vialidades, atender reportes vecinales y mejorar las condiciones del entorno urbano.

Al respecto, el alcalde Luis Mendoza destacó que estas acciones forman parte de una política de orden urbano con impacto directo en la calidad de vida de las y los vecinos.

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“En Benito Juárez trabajamos todos los días para recuperar espacios públicos, mejorar la imagen urbana y brindar mayor seguridad a nuestras vecinas y vecinos. El retiro de vehículos abandonados no sólo libera nuestras calles, también fortalece el orden y la convivencia comunitaria”, señaló.

La alcaldía informó a la ciudadanía que, en caso de que algún vehículo haya sido retirado, la persona propietaria deberá acudir al depósito vehicular correspondiente con identificación oficial vigente, así como con la documentación que acredite la propiedad del vehículo (factura, carta factura o tarjeta de circulación), póliza de seguro vigente y las llaves del mismo. Asimismo, será necesario cubrir las sanciones y pagos correspondientes, que incluyen multa por infracción, arrastre y derechos de piso, para poder recuperarlo.

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