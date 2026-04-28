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La alcaldía La Magdalena Contreras entregó una serie de obras de infraestructura enfocadas en la estabilización de taludes y construcción de muros de contención en barrancas, para proteger a los habitantes de las zonas de ladera ante el inicio de la .

​El alcalde Fernando Mercado informó que las intervenciones benefician directamente a más de 3 mil 400 personas.

Indicó que las obras se concentraron en puntos críticos de las colonias Tierra Colorada, El Ermitaño y Pueblo Nuevo Alto, zonas que históricamente presentan riesgos por su orografía.

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​"Entregamos infraestructura que salva vidas y protege el patrimonio familiar en comunidades que durante años no fueron consideradas por administraciones anteriores", afirmó el edil.

Mercado destacó que la prioridad de su gestión es dirigir la inversión pública hacia los sectores más vulnerables de la demarcación.

Magdalena Contreras refuerza zonas de riesgo ante lluvias. Foto: Especial
Magdalena Contreras refuerza zonas de riesgo ante lluvias. Foto: Especial

¿Qué obras de infraestructura se realizaron?

Colonia Tierra Colorada

​Detalló que en la colonia Tierra Colorada, los trabajos incluyeron la repavimentación de 3 mil 200 metros cuadrados y la mejora de vialidades.

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Asimismo, indicó que se instalaron luminarias y rejillas pluviales para evitar encharcamientos, además de muros que brindan estabilidad a los predios ubicados en pendientes pronunciadas.

El Ermitaño

​Por su parte, refirió que en El Ermitaño se concluyó el "Muro Las Flores", una estructura de seis niveles de gaviones diseñada para contener el terreno en la zona de barranca.

Esta obra técnica garantiza la seguridad de casi mil 500 vecinos que transitan diariamente por el área, reportó.

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Pueblo Nuevo Alto

​Dijo que en Pueblo Nuevo Alto se atendió un punto con alto riesgo de deslaves hacia la Barranca del Coyote.

Explicó que la intervención incluyó el control de escurrimientos y la estabilización del suelo para evitar que la humedad debilite los cimientos de las viviendas cercanas.

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