Toluca, Méx.— Para sumarse a las actividades en torno al Mundial Social, productores del municipio de San Mateo Atenco elaboran calzado mundialista artesanal de calidad, con diseños innovadores y a precios competitivos.

Los tenis alusivos al Mundial se ofertarán en la tienda del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), en las plazas comerciales; Plaza Azul y Plaza Naranja y por venta en línea a través de plataformas globales digitales.

Sus costos oscilan entre 400 y 700 pesos, y al ser diseños únicos, el gobierno municipal a través de la Consejería Jurídica busca apoyar a los productores para que realicen el registro de marca correspondiente.

La presidenta municipal Ana Muñiz Neyra informó que además de tener presencia en el AIT, han buscado el respaldo de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México para impulsar la promoción en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), tener puntos de venta en los Pueblos Mágicos, así como para instaurar módulos informativos y puntos de venta en el Tren Interurbano El Insurgente.

En la búsqueda de mecanismos para la promoción y comercialización de la industria del calzado local, la edil informó que se han realizado 23 rutas del calzado en diversos municipios del Estado de México, en diferentes alcaldías de la Ciudad de México y en espacios legislativos, como la Cámara de Diputados, el Congreso local y el Senado de la República.

En esta acción han participado más de 100 productores y han generado una derrama económica de 14 millones de pesos, siendo ingresos directos para las familias productoras.

“Cada peso que se genera vuelve a los hogares y fortalece la economía local. La Ruta del Calzado convierte el talento local en oportunidades reales, más ventas, más clientes, más ingresos para las familias que dependen de este oficio y refuerza la identidad de nuestro municipio zapatero, un oficio que data del Siglo 19”, comentó.

La Ruta del Calzado inició en febrero de 2025 como una estrategia de promoción con más de mil 300 familias que están dedicadas a la producción del calzado.

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