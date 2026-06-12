Corea del Sur comenzó con el pie derecho su participación en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Los Tigres de Asia derrotaron (2-1) a República Checa en el estadio Guadalajara y sumaron sus primeros tres puntos en el Mundial.

De la mano de un inspirado In-beom Hwang, los surcoreanos se quedaron con la victoria, a pesar de que no desplegaron el futbol esperado.

Luego de que finalizara el primer encuentro que se disputó en la Perla Tapatía, Hyeon-gyu Oh, autor del gol que valió el triunfo de la selección asiática, habló en zona mixta.

El delantero valoró el apoyo que recibieron del público mexicano porque fue fundamental para que debutaran en la justa de la forma que deseaban.

“Desde la primera parte, muchos aficionados mexicanos gritaban 'Corea, Corea '. Cuando entré al campo, cerca del final del partido, volví a escuchar a los aficionados mexicanos y coreanos animándonos con gritos, eso fue una fuente de energía que nos permitió seguir corriendo y luchando: podría decir ue fue una de las claves para lograr la victoria”, declaró.

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El atacante del Besiktas de la Superliga de Turquía reconoció sentirse “realmente agradecido” por el aliento que recibieron a lo largo de los 90 minutos.

De igual forma, el héroe de Corea del Sur expresó sus sentimientos al anotar el tanto que valió tres unidades porque “no podría pedir más”.

“Estoy muy feliz de haber marcado en este primer partido, fue algo que soñé hace cuatro años. Aunque es mi primera experiencia en un Mundial, hace cuatro años observé muy de cerca a mis compañeros y viví esa experiencia, indirectamente, así que pude entrar al campo sin ponerme demasiado nervioso”, manifestó.

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Con la euforia de estar disputando su primera Copa del Mundo, Hyeon-gyu Oh reveló que creyó que no podría estar en el primer partido, ya que no se sentía físicamente al 100%.

“Después de almorzar, me subió muchísimo la fiebre de repente, incluso, pensé varias veces si, realmente, podría jugar. Tenía muchas dudas sobre si sería capaz de disputar este partido, pero nuestros médicos me cuidaron con mucha dedicación”, confesó.

Acerca de haber ingreso en el segundo tiempo para sustituir a Heung-min Son y convertirse en el salvador de Corea del Sur, el atacante compartió su opinión.

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“El entrenador me dio mucha confianza antes de entrar y me dijo varias veces que disparara mucho al arco, gracias a eso pude jugar con más seguridad. Voy a esforzarme aún más en los partidos que quedan, quiero hacerlo tan bien para que puedan estar tranquilos”, añadió el autor de la segunda anotación surcoreana.