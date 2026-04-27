El Metro informó que este viernes 1 de mayo, Día del Trabajo, tendrá un horario especial.

En redes sociales, el organismo detalló que este vieres el servicio operará con horario de día festivo, es decir, de 07:00 a 24:00 horas.

“Ese día estará vigente tu bici viaja en Metro durante todo el horario de servicio; toma en cuenta las siguientes medidas de seguridad”, mencionó el Metro.

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