Más Información
Operativo de la CIA en Chihuahua, bajo silencio oficial; "voy a contestar el teléfono rojo", ironiza gobernadora
El Metro informó que este viernes 1 de mayo, Día del Trabajo, tendrá un horario especial.
En redes sociales, el organismo detalló que este vieres el servicio operará con horario de día festivo, es decir, de 07:00 a 24:00 horas.
“Ese día estará vigente tu bici viaja en Metro durante todo el horario de servicio; toma en cuenta las siguientes medidas de seguridad”, mencionó el Metro.
Lee también Alessandra Rojo de la Vega presenta "Plan Maestro" rumbo al Mundial 2026; planea fortalecer atención y seguridad
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
em
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]