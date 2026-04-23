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El informó que, tras una mesa de diálogo, se acordó el retiro de de las ocho estaciones de la ubicadas en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

Este acuerdo entre autoridades y comerciantes permitirá el reordenamiento del en andenes de las estaciones Ciudad Azteca, Plaza Aragón, Olímpica, Ecatepec, Múzquiz, Río de los Remedios, Impulsora y Nezahualcóyotl, las cuales son utilizadas diariamente por 190 mil personas.

Metro acuerda retiro de ambulantes en 8 estaciones de la Línea B de Ecatepec; reordenan comercio en andenes. Foto: Especial.
Metro acuerda retiro de ambulantes en 8 estaciones de la Línea B de Ecatepec; reordenan comercio en andenes. Foto: Especial.

Dicha mesa de trabajo fue encabezada por el director del Metro, , y también participaron Amellali Caballero, directora general de gobierno, zona 5, del Estado de México; Julio Pérez Ruíz, líder de la agrupación de comerciantes 17 de julio; Raúl Martínez, líder de comerciantes; y César Pérez, abogado de los vendedores, así como mandos de la gerencia de Seguridad Institucional del Metro y de la Policía Auxiliar.

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Rubalcava Suárez señaló que, por instrucción de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y con el propósito de dar respuesta a la demanda continua del público usuario para contar con andenes libres, se establecieron acuerdos para reordenar el comercio y mejorar las condiciones de protección civil; además de acordar espacios para los comerciantes en sitios que no afecten el tránsito de personas.

Metro acuerda retiro de ambulantes en 8 estaciones de la Línea B de Ecatepec; reordenan comercio en andenes. Foto: Especial.
Metro acuerda retiro de ambulantes en 8 estaciones de la Línea B de Ecatepec; reordenan comercio en andenes. Foto: Especial.

Amellali Caballero resaltó la gestión del director del Metro para lograr el reordenamiento con los comerciantes, situación que no se había logrado durante muchos años.

El líder de vendedores, , reconoció que entienden que su labor en los andenes no es propicia, por eso celebró el diálogo y los acuerdos.

En ese marco, el titular del Metro expresó que su administración trabaja día a día para mejorar las condiciones de traslado de 4.5 millones de usuarios de las 12 Líneas de la red. Cuidarte es parte del viaje.

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dmrr/cr

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