Autoridades capitalinas garantizaron que todas las obras de infraestructura y movilidad que actualmente se realizan para recibir al Mundial, se concluirán en tiempo y forma.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que en la primera semana de mayo serán concluidas y entregadas las obras de movilidad pendientes que fueron comprometidas.

“La mayoría estarán en la primera semana de mayo, las que tienen que ver con movilidad”, refirió Brugada Molina en conferencia de prensa realizada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Al respecto, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García, precisó que en las próximas semanas será inaugurado el Centrobús que circulará en el Centro Histórico, el cual incluye 11 nuevas unidades de transporte público.

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Respecto a las obras del Tren Ligero, indicó que se avanza en el balizamiento de los nuevos trenes y en la remodelación de todas las estaciones de la línea, en particular de la estación Taxqueña, obras que permitirán mayor y mejor accesibilidad.

García Nieto resaltó que de igual manera se continúa trabajando en el proceso de renovación de la Línea 2 del Metro con intervenciones mayores en estaciones como Chabacano, Garibaldi, Buenavista, Tacubaya, Pino Suárez y Universidad. Además, dijo, se está concluyendo la Línea 14 del Trolebús.

“Sabemos que vamos a contra reloj, pero vamos a terminar a tiempo”, aseguró.

En tanto, el secretario de Obras, Raúl Basulto, informó que en estas fechas también serán concluidas las intervenciones pendientes de la última milla del perímetro del Estadio Ciudad de México, como lo es el Mercado de Huipulco, la nueva iluminación de calles, el embellecimiento de fachadas y la repavimentación al interior de colonias y pueblos de esta zona.

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Resaltó la conclusión del programa de Iluminación del Centro Histórico, con el cual se han intervenido 15 inmuebles emblemáticos. Además, señaló que se han transformado cuatro vialidades en caminos seguros: avenida Insurgentes, de 34 kilómetros (km); Eje Central Lázaro Cárdenas, de seis km; Paseo Acoxpa, con cuatro kilómetros; y Calzada de Tlalpan, con 34 km.

Adelantó que el 31 mayo se prevé concluir el Parque Elevado que se construye entre San Antonio Abad y Calzada de Tlalpan, que incluye obras de repavimentación, balizamiento y aplicación de pintura en fachadas de la zona.

“Todos éstos también son obras rumbo al Mundial que, prácticamente, la primera semana de mayo estarán siendo concluidas”, informó.

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