Una mujer de aproximadamente 70 años perdió la vida la mañana de este lunes luego de ser atropellada por un tráiler de carga sobre Eje 5 Oriente, en la alcaldía Iztapalapa, mientras que el conductor de la pesada unidad escapó del lugar tras el impacto.

El accidente ocurrió a la altura de la colonia Doctor Alfonso Ortiz Tirado, cerca de la estación Plaza Oriente del Metrobús, donde testigos reportaron que un tráiler blanco embistió a la adulta mayor y continuó su marcha, dejándola tendida sobre la cinta asfáltica con severas lesiones.

Al sitio acudieron patrullas del sector, así como paramédicos de Protección Civil, quienes al valorar a la víctima confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a los múltiples traumatismos que sufrió.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona para resguardar el cuerpo, que fue cubierto con una sábana en espera del arribo de personal de Servicios Periciales y agentes ministeriales, quienes iniciaron las diligencias correspondientes.

La circulación en la zona se vio afectada durante varios minutos mientras se realizaban las labores periciales y el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades ya revisan cámaras de videovigilancia cercanas para intentar ubicar al conductor responsable del atropellamiento.

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