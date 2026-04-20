Tras la inauguración oficial de la ciclovía La Gran Tenochtitlan, que corre por Calzada de Tlalpan, los ciclistas tuvieron que sortear obras, peatones, automovilistas y hasta protestas, mientras que a lo largo del día también la utilizaron motociclistas, así como quien emplea scooters y patines eléctricos.

En un recorrido del Zócalo al Estadio Banorte se pudieron observar las dificultades de este trazo, pues las obras de construcción de la Calzada Flotante y los trabajos en la Línea 2 del Metro dificultaron el paso de ciclistas.

Además, las incorporaciones que tiene Calzada de Tlalpan también representan una dificultad, pues no hay suficiente señalización para el paso de los ciclistas, quienes tienen que sortear a los autos y agradecerles de que se detienen para darles el paso.

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Por la tarde se pudo apreciar que afuera de la estación Xola del Metro, con dirección hacia el Centro, usuarios que salían de este medio de transporte para abordar una unidad de RTP, continuar su recorrido y poder subirse de nuevo a la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) atravesaban la ciclovía y así se interrumpía el paso de los ciclistas que debían bajar la velocidad con la que venían.

También se constató que la ciclovía era utilizada no sólo por bicicletas, sino también por motocicletas, bicimotos, scooters y automóviles que se detienen parcialmente sobre la vía confinada para los ciclistas.

Además, algunos peatones que esperaban taxis o camiones aguardaban sobre el carril confinado, otros caminaban sobre él en dirección contraria y otros la utilizaban para correr, dificultando el camino de los ciclistas, por lo que algunos optaron por frenar o desviarse.

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En el lugar, las bicicletas transitaban de manera constante, con intervalos de entre cinco y 10 minutos en ambos sentidos, tanto hacia el Centro de la Ciudad como a Tasqueña.

Este domingo, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró la ciclovía La Gran Tenochtitlan sobre Calzada de Tlalpan.

El secretario de Obras, Raúl Basulto, informó que se entregaron alrededor de 30 kilómetros de infraestructura, desde el Metro Chabacano hasta la zona de Renato Leduc, y señaló que en los próximos días se concluirán los trabajos pendientes.

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También protestas

Por la mañana, trabajadoras sexuales se manifestaron de manera pacífica a la altura del Metro Chabacano en contra de la ciclovía sobre Calzada de Tlalpan.

Con algunas pancartas con leyendas como “Mundial del despojo” y un megáfono, señalaron que este proyecto estuvo mal diseñado, que han sido desplazadas y ya no pueden trabajar, pero aclararon que jamás agredirían a los ciclistas.

Indicaron que las autoridades capitalinas los han despojado de su fuente de trabajo, por lo que exigen una reparación del daño. “Exigimos una reparación del daño digna a cada una de las compañeras trabajadoras sexuales independientes de la calzada”.

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