Las medidas de seguridad en la ciclovía La Gran Tenochtitlan fueron incrementadas. Luego de siete meses de obra, una inversión de más de 187 millones de pesos y protestas ciudadanas, hoy será inaugurada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, con una mega rodada.

Al carril confinado en Calzada de Tlalpan se le agregaron topes en algunas incorporaciones con otras avenidas, como es el caso de Viaducto Miguel Alemán.

En un recorrido realizado ayer por EL UNIVERSAL se constató que los automovilistas que viajaban sobre Viaducto y se incorporaban a Tlalpan debían reducir su velocidad debido a los topes.

En cambio, en las incorporaciones del Circuito Interior a Tlalpan, el carril a la extrema derecha ocupado para los autos que giran en ese cruce provoca que ciclistas y automovilistas deban esperar a que alguno ceda el paso.

Ayer, trabajadores de la CDMX arreglaban el camellón entre el paso de los autos y las instalaciones del Metro. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

En el bajopuente de Tasqueña se hicieron otras adecuaciones, como la colocación de dovelas de concreto de aproximadamente un metro de altura, una canaleta que recolecta el agua de las filtraciones en el muro y un tope para que los coches disminuyan su paso al incorporarse a la calzada. También se instalaron luminarias en el paso a desnivel.

En la incorporación de Calzada de Tlalpan con Viaducto Tlalpan se colocó otro tope para que los ciclistas puedan cargarse a la extrema derecha.

Usuarios de la ciclovía indicaron que el proyecto que corre de Metro Chabacano hasta la calle Renato Leduc es bueno para habilitar más espacios para pedalear.

“No es la mejor para poder ir a una buena velocidad, para uno como ciclista, pero es una gran opción para quien que va despacio o los que apenas se animan a andar en bici”, comentó Arturo.

Mientras que Alberto dijo que “siempre es mejor un carril más a los ciclistas, no está 100% adecuada, pero es mejor que ir entre los carros”.

Al carril confinado en Calzada de Tlalpan se le agregaron topes en algunas incorporaciones con otras avenidas. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

La construcción de la ciclovía estuvo a cargo de siete empresas distintas que de acuerdo con sus plazos de contrato, tuvieron que concluirla en noviembre pasado. Aunque el secretario de Obras, Raúl Basulto, informó que hubo ampliación de contratos, que no implicaron costos para el Gobierno capitalino.

Las empresas que edificaron la ciclovía fueron Taller de Ciudad y Diseño con un monto de 11 millones 770 mil 552 pesos; Sandalu Supervisión y construcción, 11 millones 958 mil 414 pesos; CK Ingeniería y Mantenimiento, 11 millones 971 mil 793 pesos; 3 Espacio arquitectos, 11 millones 971 mil 793 pesos; Ingeniería y Construccion Esgrysle, 11 millones 95 mil 970 pesos.

Así como Dugaf Asesores y Constructores, 11 millones 995 mil 054 pesos; Central de Láminas y Perfiles Especiales, 11 millones 844 mil 074 pesos.

Para su diseño, se sortearon desde la oposición vecinal hasta las demandas de las trabajadoras sexuales de la zona por el diseño del carril confinado.

Como medida de seguridad para los ciclistas también se colocaron más bolardos de plástico. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Automovilistas también han mostrado su inconformidad por la reducción de un carril en Calzada de Tlalpan, además del tráfico que implicó el desarrollo de la vialidad que abarca 34 kilómetros.

Mientras que ciclistas celebran el que se tenga un espacio más para bicicletas, pero con mayores condiciones de seguridad vial.

Ayer por la mañana se observó a trabajadores del Gobierno capitalino arreglando el camellón entre el paso de los autos y las instalaciones de la Línea 2 del Metro, a la altura de la estación General Anaya.

Una muralista terminaba una de las pinturas que se plasmaron en muros de los inmuebles de Calzada de Tlalpan.

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