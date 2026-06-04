A una semana de la Copa del Mundo 2026, la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México dio a conocer que mantiene la vigilancia sanitaria y monitorea sintomatología de los viajeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), punto de ingreso de turistas a la capital del país.

No obstante, la dependencia a cargo de Nadine Gasman Zylbermann, precisó que la revisión de cartillas de vacunación a pasajeros no forma parte de las medidas implementadas en puntos de entrada a la CDMX.

“En el marco de la preparación sanitaria para eventos masivos internacionales, la Secretaría de Salud Pública del gobierno de la Ciudad de México fortalece las acciones sanitarias en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en vísperas del Mundial, con actividades enfocadas en el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y detección oportuna de riesgos sanitarios, bajo un enfoque alineado al Reglamento Sanitario Internacional (RSI)”, precisó la dependencia.

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En un comunicado, la Secretaría indicó que las acciones prioritarias incluyen la intensificación de la vigilancia epidemiológica, coordinación interinstitucional, identificación de pasajeros sintomáticos, revisión en puntos de entrada, así como el seguimiento de eventos y enfermedades contempladas dentro del RSI.

De acuerdo con la dependencia, actualmente, México no mantiene requisitos de vacunación obligatoria para el ingreso al país, por lo que la revisión sistemática de cartillas de vacunación a todos los pasajeros no es una de las medidas que se contemplan.

Ante enfermedades con riesgo de introducción como el ébola y hantavirus no existe una vacuna, por lo que la estrategia que maneja la administración capitalina “se basa en la detección temprana de casos sospechosos, evaluación de antecedentes epidemiológicos, identificación de síntomas compatibles y activación oportuna de protocolos de respuesta”, precisó la dependencia.

vr