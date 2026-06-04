Los usuarios de la Línea 2 del Metro deben caminar desde la estación Pino Suárez hasta San Antonio Abad debido a que el servicio de apoyo con camiones RTP, por el cierre de tres estaciones, fue suspendido llegada de maestros de la CNTE a la zona quienes incluso “secuestraron” algunas unidades para llevárselas a sus protestas.

En estos momentos, unidades de la RTP, junto con otras unidades, están en la caseta de la autopista México-Cuernavaca.

Comerciantes de las inmediaciones de la estación Pino Suárez indicaron que un grupo de maestros llegó al lugar después de las 11 de la mañana intentando tomar los camiones de RTP, por lo que las unidades se retiraron.

De acuerdo con una trabajadora de RTP en San Antonio Abad, algunos camiones habrían sido “tomados” por manifestantes de la CNTE para apoyar las actividades de protesta que realizan en la Ciudad de México.

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En Pino Suárez, los usuarios del Metro que bajan debido a la suspensión del servicio en el tramo comprendido entre Pino Suárez y Xola buscaban los autobuses de RTP en los alrededores del Jardín San Miguel, pero no los encontraron.

Por ello, algunos siguen su camino a pie sobre la calzada San Antonio Abad rumbo a la siguiente estación de la Línea 2.

Ante la falta del servicio de apoyo, las rutas que corren de Pino Suárez a Xochimilco se vieron abarrotadas de usuarios.

"Este cobra, los camiones del RTP salen de allá, pero ahorita me aparece que están saliendo desde San Antonio Abad", se escuchó decir a una mujer checadora de una de las rutas de transporte público.

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Modifican servicio del RTP

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) modificó su servicio emergente de apoyo a la Línea 2 del Metro, que tiene cerradas las estaciones San Antonio, Chabacano y Viaducto.

Hasta antes de este ajuste, las unidades de RTP brindaban servicio gratuito entre las estaciones Pino Suárez y Xola para apoyar a los usuarios afectados por el cierre temporal de varias estaciones de la Línea 2 del Metro. Sin embargo, ahora el recorrido inicia en San Antonio Abad y concluye en Xola.

Con esta modificación, los usuarios que llegan a la estación Pino Suárez deberán caminar hasta San Antonio Abad para poder abordar una unidad de RTP, lo que representa una afectación adicional para quienes diariamente utilizan esta ruta para trasladarse al sur de la capital.

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RTP explica motivo del cambio de recorrido

RTP informó a El Universal que la modificación responde a las condiciones derivadas de las protestas de la CNTE que se mantienen en la zona centro de la ciudad.

“El recorrido habitual se restablecerá de manera paulatina una vez que existan condiciones que garanticen la seguridad de las personas usuarias”, señaló el organismo en un comunicado.

La medida se suma a las afectaciones que desde hace varios días enfrentan los pasajeros de la Línea 2 del Metro, debido a los trabajos de rehabilitación y mantenimiento que se realizan en distintos puntos de la infraestructura.

LL