Los trabajos de rehabilitación integral que se realizan en la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de cara al inicio del Mundial 2026 continúan modificando el servicio para los usuarios que ocupan dicha ruta que va de Tasqueña a Cuatro Caminos.

Y es que, a pesar de que este jueves el Metro tenía previsto reabrir el tramo San Antonio Abad - Viaducto, el director del STC, Adrián Rubalcava, confirmó que los trabajos en dicha zona continuarían unos días más, postergando dicha reapertura que beneficiaría a miles de capitalinos.

Portales y Nativitas: el Metro no realiza paradas

Como parte de los cierres de la Línea 2, las estaciones Portales y Nativitas permanecen sin servicio para ascenso y descenso de pasajeros.

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Aunque los trenes continúan circulando por este tramo, las unidades no se detienen en dichas estaciones, por lo que los usuarios deben considerar alternativas de traslado hacia estaciones cercanas para iniciar o concluir sus viajes.

Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad operan con apoyo de RTP

En el tramo comprendido entre las estaciones Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad, el servicio del Metro permanece suspendido.

Para atender a los usuarios afectados, el Gobierno de la Ciudad de México mantiene un servicio emergente gratuito de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Las unidades salen desde la estación Pino Suárez y recorren el corredor hasta Xola –y viceversa–, donde los pasajeros pueden volver a abordar los trenes de la Línea 2 para continuar su trayecto hacia Tasqueña.

Este esquema ha provocado largas filas y tiempos de espera en algunos puntos de conexión, particularmente en Pino Suárez, donde cientos de usuarios buscan acceder a las unidades de RTP durante las horas de mayor demanda.

Zócalo continúa cerrada

Por su parte, la estación Zócalo/Tenochtitlan permanece cerrada y no ofrece servicio de ascenso ni descenso de pasajeros.

¿Cómo opera actualmente la Línea 2?

La Línea 2 del Metro funciona de manera parcial en dos circuitos:

Cuatro Caminos a Pino Suárez

Xola a Tasqueña

El Metro recomendó a quienes necesiten llegar al Centro Histórico utilizar estaciones alternas como: Allende, Bellas Artes o San Juan de Letrán, dependiendo de su destino.

mahc/LL