Las personas hacen una larga fila, que se extiende a más de una cuadra, en el acceso controlado sobre la calle Francisco I. Madero, esquina con Simón Bolívar, para caminar en dirección al Zócalo capitalino.

Desde ayer se habilitó esta entrada con un filtro de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ante el cerco en las calles aledañas a la Plaza de la Constitución por el plantón que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Sin embargo, dicha puerta se cerró por un par de horas, lo que provocó una fila extensa para entrar al cerco.

Desde ayer se habilitó esta entrada con un filtro de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ante el cerco en las calles aledañas a la Plaza de la Constitución. Foto: Especial

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“Fórmense y ya no hagan desastre para que no vuelvan a cerrar”, gritó un hombre que trabaja en las ópticas de la zona a las personas que se concentraban en la entrada.

Ante este panorama, las personas tienen otras dos opciones: caminar hasta la calle de Tacuba o por un pasillo estrecho entre Cinco de Febrero y Venustiano Carranza. Por ahí pueden entrar a una parte del circuito del Zócalo, donde hay negocios como joyerías y restaurantes.

En tanto, el acceso a la Plaza de la Constitución está controlado por policías en una puerta de metal sobre Tacuba y República de Brasil. “Sólo pasan empleados de gobierno con credencial en mano”, advierten a quienes se forman para cruzar.

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Además, las vallas de metal amurallan la plancha, donde continúan los trabajos para la instalación de lo que será el FIFA Fan Fest 2026.

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