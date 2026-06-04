La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en las 16 demarcaciones de la Ciudad de México, para la tarde y noche de este jueves 4 de junio.

En el caso de las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, se activó alerta naranja, ante el pronóstico de lluvia de 30 a 49 milímetros y caída de granizo, entre las 14:00 de la tarde y las 22:00 de la noche.

Mientras que en las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztacalco, Milpa Alta y Venustiano Carranza, se activó la alerta amarilla ante la posibilidad de lluvias de entre 15 y 29 milímetros, en el mismo horario.

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Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

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