El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo en Hawthorne, California a Enrique Martinez-Chavez, vinculado al caso Ayotzinapa. En un comunicado, se detalla que Martinez-Chavez, de 32 años, "es buscado en su país natal, México, por desaparición forzada de personas mientras era miembro del ejército mexicano".

Añade que "permanecerá bajo custodia de ICE hasta que pueda ser enviado de regreso a casa".

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Caso Ayotzinapa

En 2023, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de nuevo 16 órdenes de aprehensión contra militares por el caso Ayotzinapa. La institución obtuvo entonces 16 órdenes de aprehensión contra oficiales y tropa del 27 Batallón de Infantería de Iguala, por los delitos de desaparición forzada, tortura y delincuencia organizada en el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”. Entre los elementos nombrados estaba Enrique Martínez Chávez.

La presidenta, Claudia Sheinbaum, había censurado a mediados de mayo la falta de reciprocidad en la cooperación judicial bilateral y citó casos de alto impacto pendientes.

Yesterday, ICE LA arrested 32-year-old Enrique Martinez-Chavez in Hawthorne, California. Martinez is wanted in his home country of Mexico for enforced disappearance of persons while a member of the Mexican military. He'll remain in ICE custody until he can be sent home. pic.twitter.com/NVYGfnnkIe — ICE Los Angeles (@EROLosAngeles) June 4, 2026

“Hay casos gravísimos para México, factureros, exgobernadores acusados de delincuencia organizada. (El caso) Ayotzinapa no hay entrega de ninguno de estos presuntos delincuentes a México”, añadió entonces la Mandataria.

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El Gobierno de México afirmó entonces que ha presentado 269 solicitudes de extradición a Estados Unidos desde 2018 sin que se haya concluido ninguna, y defendió su decisión de exigir información adicional en procesos contra mexicanos señalados por Washington, entre ellas el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado de narcotráfico.

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