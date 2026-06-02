A pesar de que las remesas se redujeron en abril respecto al mes previo, cayendo incluso del nivel de 5 mil millones de dólares, a tasa anual se apuntaron un aumento, el tercero consecutivo, con base en la resiliencia que han mostrado a raíz de las medidas migratorias del gobierno de Estados Unidos en contra de la población indocumentada.

El Banco de México (Banxico) informó que durante el cuarto mes del año el ingreso por dichos flujos ascendió a 4 mil 978 millones de dólares. Lo anterior significó una caída de 9.47% respecto al mes previo, cuando se recibieron 5 mil 499 millones de dólares.

Sin embargo, en su comparación respecto a abril de 2025, el dato representó un incremento a tasa anual de 3.7%, frente a una caída de más de 12% en el mismo mes de 2025.

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Fuente: Banxico

Lo anterior se debió a que los paisanos realizaron más envíos, si se considera que el año pasado por esas fechas Banxico reportó 12.3 millones de operaciones, frente a 13.3 millones en abril de 2026, cerca de recuperar los 13.4 millones que se hicieron en abril de 2024, es decir, antes de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Si se compara con abril de 2025, mejoró el promedio enviado por mexicanos a sus lugares de origen de 385 a 403 dólares. No obstante, el dinero enviado fue menor entre marzo y abril de este año, al pasar de 412 a 403 dólares.

De acuerdo con el banco central, 99.1% de las remesas se realizó vía transferencias electrónicas, con 19 mil 505 millones de dólares.

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Las remesas en efectivo y especie, así como por money orders, representaron 0.7% y 0.2% del total, con 133 y 38 millones de dólares.

Así, de manera acumulada, de enero a abril el valor de los ingresos por remesas se ubicó en 19 mil 676 millones de dólares, superando los 19 mil 181 millones de dólares que se recibieron en el primer cuatrimestre de 2025, cuando se registró una expansión anual de 2.6%.

Terreno positivo

BBVA México destacó en un reporte que a pesar de que prevalecen complejas condiciones para muchos migrantes indocumentados en EU, las remesas acumulan una racha positiva.

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Estimó que las políticas antimigratorias de la administración Trump han tenido mayores afectaciones en la diáspora mexicana que en el resto de personas migrantes de América Latina y el Caribe.

De ser el caso, consideró la institución, eso también podría apuntar a un posible efecto de sustitución, en el que los empleos no ocupados por migrantes mexicanos son tomados por personas de otros países de la región.

Para Banorte, el resultado a tasa anual se vio favorecido por el efecto de la base de comparación, luego de la desaceleración observada en 2025.

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Sorprendió el monto de los llamados migradólares, pues el consenso de analistas esperaba un flujo de 5 mil 170 millones de dólares, ante una economía estadounidense con señales positivas en abril, sobre todo en el mercado laboral para los trabajadores de origen mexicano.

Valmex destacó en un análisis que el crecimiento anual fue moderado e identificó un cambio en la composición, pues si bien tuvieron un impulso por un mayor monto promedio por envío, se compensó una caída en el número de operaciones.

Además, la debilidad mensual se debió a factores estacionales asociados al calendario laboral, mencionó el texto.

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La directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller, afirmó que las remesas permanecen afectadas por el temor de los connacionales a ser deportados.

No salen a trabajar o a realizar otras actividades por miedo a ser detenidos por el ICE, institución que a inicios de abril reportó un aumento de casi 80% en las detenciones a tasa anual.

Anticipó que, además de eso, las recientes medidas implementadas en EU para restringir los envíos de indocumentados agravarán más la situación de las remesas.

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Expectativas de cierre

Pese a todo, las expectativas de los análisis apuntan a un cierre positivo en 2026, con aumento de 3.5% según Banco Base, y de 2% para BBVA Research.

En opinión de Valmex, la dinámica futura dependerá de factores externos como la política migratoria en Estados Unidos, impuestos a transferencias y condiciones cambiarias e inflacionarias.

En cambio, Banorte apuntó que el ingreso de los hogares que dependen de las remesas no necesariamente se reducirá con las nuevas restricciones de envío, pero podría darse un subregistro en las estadísticas oficiales.

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En tanto, el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos encontró que actualmente existe una significativa sustitución de las remesas que antes se recibían para pago en efectivo a depositadas en una cuenta, facilitando su canalización para créditos para proyectos productivos que apoyan a la economía.

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cdm