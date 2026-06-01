La corrupción, la calidad de los servicios públicos y la pérdida de confianza en las instituciones continúan siendo algunos de los principales desafíos para el país, de acuerdo con un análisis de Banamex basado en los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 elaborada por el Inegi.

El estudio señala que 84.1% de la población considera frecuente la corrupción en México, mientras que 15.6% de las personas que realizaron trámites durante el año reportaron haber experimentado algún acto de corrupción. Sin embargo, únicamente 5% de las víctimas presentó una denuncia ante las autoridades, reflejando una amplia desconfianza en los mecanismos institucionales para atender este tipo de casos.

“La disminución de la confianza en las instituciones y la disminución en la satisfacción con los servicios públicos sugieren un menor entusiasmo social. Si las promesas de cambio con las que suelen llegar las autoridades de distintos niveles no se verifican en la realidad, la confianza social se diluye”, dijo el área de análisis de la firma financiera.

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Banamex destaca que el bajo nivel de denuncias está relacionado principalmente con la percepción de que reportar estos actos no genera resultados. Entre las razones más frecuentes para no denunciar se encuentran la creencia de que hacerlo es inútil, una pérdida de tiempo o que la corrupción se ha normalizado en la vida cotidiana.

La encuesta también muestra un incremento en el costo económico de la corrupción. En 2025, el monto pagado en sobornos para realizar trámites alcanzó 17 mil 707 millones de pesos, un aumento de 48.7% respecto a 2023. En términos reales, el costo acumulado de los sobornos creció 72% entre 2015 y 2025, mientras que el soborno promedio por víctima aumentó de 2 mil 168 a 2 mil 751 pesos durante ese periodo.

El análisis identifica además que el contacto con autoridades de seguridad pública sigue siendo el ámbito con mayor incidencia de corrupción. Durante 2025, 63.5% de las personas que tuvieron interacción con cuerpos de seguridad reportaron haber experimentado algún acto de corrupción, proporción superior a la observada en 2023 y cercana al máximo registrado por la encuesta.

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En materia de confianza institucional, Banamex advierte un deterioro generalizado. La confianza en el gobierno federal cayó de 59% en 2023 a 46% en 2025, mientras que también se observaron descensos en gobiernos estatales, fuerzas armadas, instituciones electorales, universidades y otros organismos. Paralelamente, la satisfacción con los servicios públicos retrocedió de 50% en 2023 a 47.2% en 2025. Los servicios peor evaluados fueron la condición de las calles y el servicio de policía.

Pese a este panorama, Banamex identifica una tendencia positiva en el avance de la digitalización de trámites gubernamentales. La proporción de gestiones realizadas en línea aumentó de 16.2% en 2023 a 21.7% en 2025, lo que podría contribuir a reducir los espacios de interacción presencial donde suelen registrarse actos de corrupción.

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