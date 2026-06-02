“¿La gente ha perdido contacto con la realidad?”, se cuestiona Candida Doyle, tecladista de Pulp, banda británica que irrumpió hace 48 años en la escena del brit pop.

Con casi medio siglo de recorrer el mundo, ella y sus compañeros Jarvis Cocker, Nick Banks y Mark Webber han visto y vivido diferentes momentos sociales y políticos del mundo, por lo que el actual contexto de inestabilidad internacional no les sorprende.

Ante el panorama mundial, en el que se consuman guerras y políticas migratorias como las de Estados Unidos, que rozan la inhumanidad, Candida considera que hace falta amor, pero no en términos románticos.

“El amor ahora es necesario en el mundo más que nunca, a los hermanos, la sociedad, la naturaleza, al mundo, el amor, la diversidad, el amor es grande, no estoy hablando sólo del romántico, sino del amor a la vida, a que podemos estar vivos en este momento, aunque parezca ser un momento difícil en la historia”, dice en entrevista con EL UNIVERSAL.

Con ocho discos de estudio, siendo el más reciente More, la agrupación además ha presenciado la evolución tecnológica que también ha tocado a la industria de la música.

Desde el lanzamiento del primer celular y la irrupción de internet hasta la llegada de la inteligencia artificial, Doyle considera que estos adelantos que prometen conectar a las personas realmente los separan.

En marzo lanzaron “Marrying for love" y “Cold call on the hot line”. Foto: TOM JACKSON

La artista propone un retorno a la naturaleza como la solución, tanto de los problemas del mundo a gran escala como de la gente en su individualidad.

“La historia ha tenido momentos difíciles repetidamente, cuanto más cercanos estemos a la naturaleza, más felices somos y mejor para el planeta”, explica reflexiva Doyle.

“La gente ya no está tan cerca de la naturaleza, como cuando me levanté, caminé a un jardín... Estuve en un parque, vi a los árboles, escuché canciones de pájaros en lugar de coches de policía, no sé por qué ha pasado”.

Atender al corazón

Para la tecladista de la banda fundada en 1978, la vida es mucho más sencilla cuando se deja de escuchar a la cabeza y se le presta atención al corazón.

El hecho de no encajar en la sociedad, afirma, suele ser una carga para las personas, pero para ella es precisamente por pensar que todos deben ser iguales o recortarse hasta encajar en el molde aceptado, ahí es en donde Pulp le da voz a aquellos que desde su rareza se convierten en seres auténticos en canciones como “Mis-Shapes”.

“Tienes que amarte a ti mismo, considérarte a ti mismo y sentir las cosas más de tu corazón que de tu cabeza; es sentir las cosas y mostrar quién eres, ser sincero con quién eres”.

En este regreso al país, el grupo ofrecerá un concierto esta noche en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, en el que desea compartir su filosofía de vida.

“Es encontrar una forma de vivir la vida como quieras, en lugar de cómo vive su vecino la vida o cómo los políticos quieren que vivas la vida”.

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