Para Oribe Peralta, la delantera de la Selección Mexicana tiene el nivel de competitividad necesario para responder en la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, el exfutbolista advirtió que el éxito del Tricolor dependerá del trabajo colectivo, no únicamente de sus atacantes.

“Me gusta, porque significa que tenemos jugadores que pueden cumplir y competir en cualquier nivel. Necesitamos que les llegue el balón, tener una media cancha que lo lleve lo más cerca a la portería, para poder anotar”, analizó el Cepillo, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Javier Aguirre convocó a siete delanteros para el Mundial: Roberto Alvarado, Alexis Vega, Santiago Giménez, Armando González, Guillermo Martínez, Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

“Tenemos a delanteros que están a un gran nivel. Necesitamos de todos. Tenemos una confianza importante. Hoy, dependemos del colectivo; no tenemos tantas individualidades y —junto con el apoyo de la afición— serán factores muy importantes para el Mundial”, enfatizó.

Las palabras de Peralta nacen de su amplia trayectoria con la camiseta tricolor. Una etapa en la que se consolidó como un goleador casi infalible.

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