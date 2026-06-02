Desirée Monsiváis no dudó al elegir al jugador que más le ilusiona de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026. Para la analista de ESPN y exfutbolista, Brian Gutiérrez, de las Chivas, puede ser la figura a seguir en el Tricolor.

“Mi gallo es Brian Gutiérrez. Me gusta mucho lo que proyecta y es un jugador esbelto, muy fino para tocar, con clase”, expresó Monsiváis.

También destacó lo que Brian puede aportar. “Tiene destellos muy importantes que hacen funcionar el engranaje de la media cancha. Para mí, Brian Gutiérrez el futbolista a seguir y que puede hacer la diferencia”, sentenció Monsiváis.

La exdelantera también habló sobre el mensaje de Erik Lira, quien ve posible que México haga grandes cosas en el Mundial. Para ella, ese pensamiento sí ayuda, porque un seleccionado debe creer en su equipo y en lo que representa.

“Estoy de acuerdo con el pensamiento de él... Sí, porque —como seleccionado— tienes que ser positivo. Como una figura del futbol, que representas con dignidad una playera, más de un país, tienes que ser ecuánime, políticamente correcto”, dijo.

Monsiváis considera que la ilusión también forma parte del futbol, aunque sin perder el análisis: “Ojalá, y me voy a subir al hype, pero yo vi en redes sociales que llegaba a México a semifinales... Entonces, mi corazón está ilusionado, porque así me gusta vivir el futbol”.

Sobre el ambiente mundialista en México, aceptó que todavía no sabe qué sucederá. “Estoy esperando que sea 11 de junio, silbatazo inicial, y que algo interno en mí se encienda. Pero tengo miedo de que no ocurra nada”, comentó, sobre la afición.

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