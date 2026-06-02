Una vez que ruede el balón en el Estadio Ciudad de México, será importante que la Selección Nacional reciba el respaldo de su afición.

Después de la Copa del Mundo, si la ausencia de resultados así lo amerita, podrán llegar los reproches contra el combinado nacional. Para el exdelantero Oribe Peralta, el “apapacho” de los fanáticos y la unidad en la cancha serán dos de las principales fortalezas del Tricolor durante el Mundial 2026.

Espera que el representativo muestre unión en el campo. Foto Instagram

“Tienen un equipo muy fuerte. Espero que lo consoliden más cuando empiece el Mundial, porque —al final de cuentas— eso es lo que te hace ganar partidos y títulos: La unidad. Esperemos que cada uno muestre su mejor versión y la ponga al servicio del colectivo, porque es lo realmente importante”, aseveró, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

El Cepillo aseguró que la unión del equipo será importante para aspirar a buenos resultados.

“Ellos tienen que ver la localía como un apapacho, porque están ante la oportunidad de dejar su legado. Los mexicanos somos muy futboleros. Si la Selección no la está pasando bien, es cuando tenemos que apoyarla. [Hay que] entender que necesitan de nuestro respaldo, como lo hemos hecho en diferentes eventos que han ocurrido en el país”, sentenció.

La Selección Mexicana iniciará su camino el 11 de junio, contra Sudáfrica, en el partido inaugural.

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