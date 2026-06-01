Viva dio a conocer el inicio de un nuevo servicio de internet satelital de alta velocidad, con el que sus pasajeros podrán mantenerse conectados, productivos y entretenidos durante todo el vuelo, desde el despegue hasta el aterrizaje.

El proveedor del servicio de Wi-Fi es SES, una empresa de soluciones satelitales que cuenta con más de 600 aviones conectados con tecnología de conjunto de antenas de dirección electrónica (ESA, por sus siglas en inglés), y acceso multi orbital.

El servicio ya está operando en más de 10 aeronaves de Viva.

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Así, los pasajeros podrán usar el internet para seguir eventos en tiempo real como los partidos de la justa mundialista que se llevará a cabo este año.

Enviar archivos y trabajar en la nube durante todo el vuelo, mantenerse en contacto con sus amigos y familiares sin interrupciones a través de sus redes sociales, consumir entretenimiento o jugar sin necesidad de descargar el contenido previamente.

Y utilizar servicios de streaming como Netflix, Disney+, ViX, y Amazon Prime, entre otros.

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La instalación del servicio en la flota de Viva se está realizando paulatinamente, por lo que poco a poco los pasajeros de la aerolínea podrán abordar más aviones con Wi-Fi.

“Para Viva, la conectividad va mucho más allá de viajar en avión. Se trata de que nuestros pasajeros puedan seguir cerca de las personas y de las cosas que son importantes para ellos. Con Wi-Fi a bordo, ahora podrán mantenerse conectados desde el despegue hasta el aterrizaje y disfrutar de más opciones de entretenimiento para hacer cada vuelo más ligero y divertido”, afirmó Pablo Gómez Gallardo, director Digital de Viva.

Por su parte, Aeroméxico anunció una alianza con ViX para ofrecer WiFi gratuito a bordo de vuelos seleccionados, permitiendo que los pasajeros accedan al catálogo de la compañía de streaming mientras vuelan.

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Del 11 de junio al 31 de julio, la aerolínea ofrecerá acceso gratuito a WiFi exclusivamente para acceder a la plataforma ViX a través de sus dispositivos personales, donde podrán ver series, programas en vivo y contenido exclusivo en español.

Entre los contenidos, se podrá disfrutar de la programación deportiva en vivo, incluyendo algunos de los encuentros de fútbol de la Copa Mundial FIFA 2026.

Los usuarios interesados en acceder a la cobertura completa deberán contratar el paquete directamente en ViX.

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El servicio estará disponible en toda la flota Boeing 737 MAX, así como en aeronaves Boeing 787 Dreamliner y Embraer 190 seleccionadas, y para disfrutar de ella se deberá contar con un dispositivo personal, así como una cuenta activa de ViX.

Los contenidos podrán verse desde el sitio web o aplicación móvil de la plataforma.

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