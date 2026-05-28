La aerolínea Viva Aerobus informó que, derivado de una disposición emitida por las autoridades sanitarias y migratorias del Gobierno de México ante el brote de ébola registrado en África central, a partir de las 00:00 horas del 28 de mayo de 2026 se implementó una restricción temporal de ingreso al país para ciertos pasajeros internacionales.

De acuerdo con un comunicado de la empresa, la medida tendrá una vigencia inicial de 60 días naturales y aplicará para pasajeros que hayan viajado durante los últimos 21 días a Uganda, República Democrática del Congo y/o Sudán del Sur, y que no cuenten con pasaporte mexicano o residencia vigente en México.

En el comunicado, Viva Aerobus señaló que “se implementa una restricción temporal al país para pasajeros internacionales” y recomendó a los viajeros “verificar la información y requisitos de tu viaje antes de acudir al aeropuerto”.

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La decisión ocurre en medio del brote de ébola registrado en África central, particularmente en la República Democrática del Congo, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado el nivel de riesgo sanitario y declarado una emergencia internacional ante el aumento de casos sospechosos y fallecimientos.

México también se ha visto forzado a establecer filtros sanitarios y migratorios en aeropuertos internacionales debido a la expectativa de movilidad generada por la Copa Mundial de 2026, torneo del que será uno de los tres países anfitriones junto con Estados Unidos y Canadá, y en el que República Democrática del Congo, además, clasificó como una de las selecciones participantes.

La aerolínea añadió que cualquier actualización oficial será comunicada a través de sus canales y redes sociales oficiales.

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